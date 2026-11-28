River Plate venció 1-0 a Instituto con un gol de Gonzalo Montiel y espera por Independiente, que eliminó a Vélez.

River Plate derrotó 1-0 a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura y continúa soñando con la corona local, la única vía disponible que le queda para obtener la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores .

El Millonario se lo devoró a su rival en los primeros 14 minutos del primer tiempo, y eso le bastó para obtener la ventaja. Dos minutos antes, a los 12, Gonzalo Montiel aprovechó un rebote largo de Ledesma para sellar el 1-0 en Alta Córdoba. Instantes después, el árbitro Nazareno Arasa cobró un claro penal por mano de Leonel Mosevich y Sebastián Driussi estrelló su pena máxima en un palo. A partir de ahí, la Banda aquietó su dominio y el anfitrión se envalentonó, pero nunca logró acercarse con claridad al arco de Santiago Beltrán.

La Gloria profundizó su dominio en el inicio del complemento, aunque fue perdiendo esa supremacía con el paso de los minutos frente a un rival que buscó liquidar el pleito de contragolpe y generó un sinfín de ataques, pero falló en la definición. Incluso, Thiago Almada erró otro penal sancionado correctamente por una infracción del arquero Marcos Ledesma sobre Tomás Galván.

A pesar de la falta de eficacia, River Plate hizo valer el tanto de Montiel y avanzó a las semifinales del campeonato, instancia en la que se enfrentará el próximo fin de semana a Independiente en el estadio Monumental con día y horario a confirmar, luego de que el Rojo eliminó por penales a Vélez en Liniers. Este domingo se completará el cuadro con los encuentros entre Rosario Central-Barracas Central y Boca Juniors-Gimnasia La Plata.

Minuto a minuto

¡FINAL DEL PARTIDO!

River Plate venció 1-0 a Instituto con un gol de Gonzalo Montiel y espera por Independiente en semifinales del Torneo Clausura.

87 MINUTOS: ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A RIVER!

El arquero desvió un cabezazo a quemarropa de Lucas Beltrán, el balón rebotó en un caño y se marchó al córner.

85 minutos: otra ocasión fallada por River Plate

Thiago Almada erró un nuevo disparo en el área.

81 MINUTOS: ¡THIAGO ALMADA FALLÓ UN PENAL!

Luego del errado de Driussi, ahora fue el turno del volante ofensivo, quien le apuntó al medio y Ledesma rechazó la pelota con sus pies.

80 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER PLATE!

El arquero Marcos Ledesma derribó a Tomás Galván en el área.

79 minutos: más modificaciones en ambos equipos

Marcos Acuña reemplazó a Francisco Ortega en River Plate, mientras que Instituto decidió los ingresos de Andrés Meli y Matías Tissera en lugar de Hernán De la Fuente y Jonathan Galván.

75 minutos: otra vez lo buscó Correa

Angelito recibió un pase de Thiago Almada y resolvió de primera sobre el vértice izquierdo del área, aunque su remate se perdió por el fondo.

74 minutos: River continúa sin liquidar el pleito

Ángel Correa ensayó un tiro cayéndose desde media distancia y la pelota terminó en las manos de Ledesma.

72 minutos: doble cambio en la Gloria

Lucas Sanseviero y Nicolás Guerra reemplazaron a Jhon Córdoba y Facundo Suárez.

67 minutos: a Otamendi le sacaron la camiseta en el área y no cobraron penal

Al defensor lo sujetaron con claridad, pero el árbitro Nazareno Arasa no lo advirtió y el VAR, a cargo de Lucas Novelli, tampoco lo consideró como una infracción.

64 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DE LEDESMA A CORREA!

El arquero de Instituto se hizo gigante en un mano a mano para despejar el disparo del ex hombre de Atlético de Madrid.

58 minutos: Instituto está cerca del empate

Gustavo Abregú apareció solo en el área a la salida de un tiro libre y resolvió con un testazo desviado.

55 minutos: primera modificación en Instituto

Jeremías Lazaro por Jonás Acevedo.

46 minutos: Galván desperdició una inmejorable ocasión

El volante ofensivo quedó frente a frente ante Marcos Ledesma, pero se equivocó en la trayectoria de su derechazo y la pelota se perdió por un costado.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en River Plate: Lucas Beltrán por Sebastián Driussi.

33 minutos: River Plate falló el segundo abajo del arco

Ángel Correa pisó el área, llegó hasta el fondo y lanzó un centro atrás para Gonzalo Montiel en el área chica, pero Cachete no alcanzó a desviar la pelota con dirección al arco.

23 minutos: primera intervención de Beltrán

El arquero de la Banda se impuso en un mano a mano con mucha solvencia frente a Jonás Acevedo.

18 minutos: nuevo intento del Millonario

Ángel Correa abrió su pie derecho para ensayar un disparo que se perdió cerca del arco rival.

16 MINUTOS: ¡DRIUSSI FALLÓ EL PENAL!

El delantero estrelló su remate en el palo.

14 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER PLATE!

El árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima por una evidente mano de Leonel Mosevich en el área.

12 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Un remate de Santiago Espíndola desde lejos forzó un endeble despeje de Marcos Ledesma hacia el medio y, en el rebote, Gonzalo Montiel lo fusiló con un derechazo a la red para sellar el 1-0 en Alta Córdoba.

3 minutos: Fernando Alarcón, amonestado

El defensor recibió la tarjeta amarilla por una dura infracción sobre Driussi.

2 minutos: River Plate tuvo el primer ataque

Sebastián Driussi cabeceó en soledad dentro del área chica y la pelota se perdió al lado del palo izquierdo de Marcos Ledesma.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

FORMACIONES DE RIVER E INSTITUTO

Instituto: Marcos Ledesma; Hernán De la Fuente, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Jonas Acevedo, Facundo Suárez; y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.