Un joven de 23 años fue detenido este sábado en La Paz, acusado de agredir con un arma blanca a un hombre de 32 años

Un joven de 23 años fue detenido este sábado en La Paz, acusado de agredir con un arma blanca a un hombre de 32 años, a quien le provocó una herida en la zona abdominal. El hecho ocurrió luego de una pelea en la vía pública.

Según se informó a UNO desde la Jefatura Departamental La Paz, el episodio se registró alrededor de las 11:30 en la intersección de las calles Brown y Buchardo, donde personal de la Sección Comando intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre un enfrentamiento.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas, el joven de 23 años habría estado ocasionando molestias a vecinos y portaba dos cuchillos. En ese contexto, un hombre de 32 años lo habría increpado para que se retirara del lugar, momento en el que se produjo la agresión con un arma blanca.

El herido fue hospitalizado

El lesionado fue asistido por una ambulancia y trasladado al nosocomio local, donde el médico de turno constató una herida punzocortante de carácter leve.

Tras informar lo ocurrido a la Fiscalía de La Paz, se dispuso la detención del joven acusado de la agresión y la realización de las diligencias correspondientes. Permanece a disposición de la Justicia.