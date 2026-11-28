Un hombre admitió en la Justicia que estafó a una jubilada de Gobernador Maciá y le robó 60 mil dólares, equivalentes a casi $96 millones

Un hombre admitió en la Justicia que estafó a una jubilada de Gobernador Maciá y le robó 60 mil dólares, equivalentes a casi $96 millones

Cristian David Yovanovitz, de 42 años, admitió su responsabilidad penal en el despojo de los ahorros en dólares de toda la vida de una jubilada de 75 años de Gobernador Maciá, departamento Tala. La estafa ocurrió en marzo de 2024 y lo hizo junto a un adolescente de 17 años.

La condena se conoció el jueves, cuando Yovanovitz fue declarado culpable de estafa agravada por la intervención de una persona menor de edad. Le dieron tres años de prisión condicional. Es decir, evitó ir a prisión. La sentencia la emitió la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscalía, la querella y la defensa. En la audiencia intervinieron la agente fiscal de Tala, Emilce Paola Reynoso; Daniel Tulián, como querellante particular; y los abogados Jair Gay y Emiliano Torrán, en representación de la defensa técnica del condenado. Ahora, UNO accedió a la historia completa que dejó a una jubilada sin sus ahorros de toda su vida, casi cien millones de pesos.

El condenado es un vendedor ambulante y fletero para una fábrica de pinturas, nacido en La Plata y que reside en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Para engañar a la mujer, el sujeto usó un viejo cuento del tío: la llamó por teléfono haciéndose pasar por un familiar que traía una amarga noticia. Le dijo que una serie de políticas del gobierno nacional estaban provocando que el dólar pierda su valor y que debía cambiar de manera inmediata los billetes. La mujer accedió y entregó 60 mil dólares, a la cotización actual equivalen a unos $95.760.900,00.

Cuento del tío: el vendedor ambulante que le robó 60 mil dólares a una jubilada en Entre Ríos Foto: Télam

El engaño ocurrió la tarde del 21 de marzo de 2024. Cerca de las 15:30, Clara Micaela Viola (75 años) recibió un llamado a su teléfono fijo. Un hombre que se hizo pasar por su sobrino le afirmó falsamente que el dólar perdería su valor y que debía entregar sus billetes. Le anunció que un enviado de Prefectura llamado "Gustavo López" pasaría a retirarlos y que un contador del Banco Entre Ríos la llamaría, pidiéndole dejar la línea descolgada.

A los 15 minutos, un joven se presentó en la vivienda de la mujer. El individuo era un adolescente identificado luego como Darío Isaac Jorge Juan (17 años). Llegó en un Peugeot 408 blanco conducido por Yovanovitz. Al abrir la puerta, el menor le dijo: "Buenas tardes, vengo a buscar la plata". Aunque la mujer pidió esperar a su hija, el joven insistió en que no había tiempo. Convencida, la jubilada le entregó 60 mil dólares en billetes de 100, 50 y 20 —los ahorros de toda su vida— y billetes en euros en una bolsa plástica. Tras continuar en línea con el falso contador, la anciana advirtió la estafa al cortar la llamada.

Lo cierto es que los estafadores no llegaron muy lejos. Las cámaras de videovigilancia fueron clave para reconstruir la llegada y salida de la localidad. En primer lugar, se supo que domos municipales registraron el ingreso a la ciudad del Peugeot 408 a las 15:36 por Ruta 6. A las 15:39 captaron que el acompañante vestía un pantalón claro ajustado. A las 15:52 el auto frenó en la casa de la víctima y se constató que la rueda trasera derecha carecía de llanta de aleación. A las 15:55 el rodado retiró al menor con el dinero. Más tarde, a las 16:57, fue filmado en la estación Axion de Basavilbaso, donde el menor ingresó al baño exhibiendo el mismo pantalón claro.

El 19 de marzo (dos días antes del hecho), el Puesto Caminero Islas (Brazo Largo) había interceptado el mismo Peugeot 408, identificando formalmente con DNI y fotos a Yovanovitz como conductor y al menor como acompañante, labrándole un acta por falta de transferencia. El lector de patentes registró su salida hacia Buenos Aires tras la estafa el 21 de marzo a las 19:25.

El titular del rodado en Pilar denunció la sustracción del auto el 3 de abril afirmando que estuvo en un taller hasta el 18 de marzo. Sin embargo, los controles policiales demostraron que estuvo en poder de Yovanovitz. Además, las fotos del auto mostraron daños idénticos a los filmados: faro antiniebla izquierdo caído, contorno despintado y la falta de llanta de aleación.

El 25 de marzo, el menor fue detenido en flagrancia por otro "cuento del tío" en Carhué y restituido a sus padres en su casa de calle Batalla de Famaillá en Del Viso, Pilar. En allanamientos posteriores en los asentamientos de Pilar, la Justicia secuestró $865.000 y $408.000 en efectivo, el pantalón beige marca Fusston filmado en las cámaras, remera Adidas, zapatillas Nike Air y electrodomésticos (heladera Dream por $690.000 y cocina Escorial por $330.000) adquiridos el 23 de marzo. Luego cayó el principal buscado en la estafa.

Con este entramado de pruebas objetivas, la confesión del imputado en el juicio abreviado cerró definitivamente el caso.