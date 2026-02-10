Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Hallazgo macabro en Concordia: encontraron un cráneo humano en un baldío

Encontraron un cráneo humano en un baldío de Concordia. La policía investiga su origen, sin descartar hipótesis, mientras realizan peritajes.

10 de febrero 2026 · 15:36hs
Hallazgo macabro en Concordia: encuentran un cráneo humano en un baldío.

Foto: Gentileza/Diario Río Uruguay

Hallazgo macabro en Concordia: encuentran un cráneo humano en un baldío.

En la mañana de este martes, fueron encontrados restos óseos en un terreno baldío del barrio Nebel de la ciudad de Concordia, lo que motivó la intervención policial y el inicio de una investigación para determinar su origen.

De acuerdo a lo que pudo precisar un cronista de Diario Río Uruguay en el lugar del hecho, el hallazgo se produjo en la intersección de las calles Gendarme Ituarte y Gendarmería Nacional, en un espacio donde habitualmente se arroja basura y distintos tipos de residuos. En ese mismo sector, recientemente se había registrado la quema de parte de los desechos acumulados, una práctica frecuente en el lugar.

Investigación en curso por el hallazgo de un cráneo humano en Concordia

Un vecino de la zona señaló que el cráneo ya había sido advertido durante la tarde del lunes, luego de que un fuerte olor nauseabundo llamara la atención de quienes viven en las inmediaciones. De acuerdo a su relato, el hallazgo se produjo en ese momento, mientras que en la mañana de este martes personal policial se hizo presente en el lugar y confirmó que se trataba de un cráneo, el cual posteriormente fue retirado.

Ante el hallazgo, tomó intervención personal de la Comisaría Décima, que tiene jurisdicción en la zona. En el lugar se constató la presencia del cráneo, el cual fue levantado siguiendo las medidas de preservación correspondientes. Además, se realizaron las primeras actuaciones y trabajos periciales de rigor, en el marco del protocolo establecido para este tipo de situaciones, con el objetivo de preservar posibles elementos de interés para la investigación.

Desde fuentes policiales indicaron que no se descarta ninguna hipótesis y que el caso quedó bajo análisis de la Justicia, que dispuso las diligencias necesarias para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

De manera extraoficial, trascendió que el cráneo presentaría características particulares, como signos aparentes de haber estado barnizado, lo que abre la posibilidad de que se trate de una pieza utilizada con fines de estudio en carreras vinculadas al ámbito de la medicina. No obstante, las autoridades remarcaron que se trata de una presunción preliminar y que será el resultado de los peritajes el que permita determinar con precisión el origen de los restos.

La investigación continúa en curso y se aguardan los informes técnicos que permitan establecer las circunstancias en las que el cráneo fue descartado en el lugar.

