Concordia: mujer denuncia haber sido secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico

Una mujer fue secuestrada casi dos días en Yuquerí Chico, Concordia. Escapó, el agresor atacó a dos personas y fue detenido por la Policía.

10 de febrero 2026 · 10:38hs
Una mujer denunció haber sido secuestrada desde el sábado alrededor de las 22 en Yuquerí Chico, Concordia. Según la víctima, permaneció atada y recibiendo únicamente agua mientras era golpeada de manera reiterada por su agresor.

Tras lograr escapar, el hombre atacó con un cuchillo a dos personas, amenazó con incendiar una vivienda y fue reducido por la Policía. El hecho se registró la noche del lunes a unos 700 metros al suroeste de la Escuela N.º 18, en jurisdicción de la Comisaría Colonia Yeruá.

Secuestro y ataque con cuchillo en Yuquerí Chico conmociona a Concordia

Al huir hacia una casa vecina, el agresor la siguió portando un arma blanca y lesionó a dos personas. Además, roció la vivienda con combustible y profirió amenazas de prender fuego el lugar y quitarse la vida.

Ante la gravedad de la situación, intervinieron móviles policiales de las comisarías Frigorífico, Colonia Yeruá y Calabacilla. Durante el procedimiento, el hombre también amenazó al personal policial con el cuchillo y con atentar contra su propia vida, por lo que los efectivos debieron utilizar la fuerza necesaria para lograr su reducción.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Espinosa, el agresor fue aprehendido y se secuestró el arma blanca utilizada en el ataque, quedando todo a disposición de la Justicia.

