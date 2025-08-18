Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Un funcionario de la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú le disparó a otro, en un hecho que se presume como accidental.

Un funcionario de la Unidad Penal 9 de El Potrero de Gualeguaychú le disparó a otro, en un hecho que se presume como accidental. El disparo fue efectuado desde una escopeta 12/70 Pietro Beretta, arma utilizada para los puestos de vigilancia en las ocho unidades penales que maneja el Servicio Penitenciario en Entre Ríos.

El disparo ocurrió en la tarde del domingo e impactó en la zona del abdomen y pecho del funcionario. No trascendieron detalles sobre su estado de salud.

Este tipo de armas largas están cargadas con cartuchos denominados anti tumultos, sigla AT, lo que se conoce como posta o bala de goma, lo que no deja de ser nocivo y peligroso.

Fuentes penitenciarias confiaron a este portal que "se está llevando adelante la información sumaria correspondiente a fin de determinar las responsabilidades. Entendemos que fue un accidente, pero aún así es un acto de negligencia grave” sostuvieron.

El agente fue asistido en el Centro Médico San Lucas, donde se determinó que no hay lesiones de huesos pero sí un profundo hematoma producto del impacto.

La granja penal UP9 de El Potrero se ubica a pocos kilómetros al norte de Gualeguaychú, sobre la ruta internacional 136.