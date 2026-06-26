Gualeguaychú: la CNRT le quitó la licencia a un chofer profesional que fue sorprendido ebrio

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte desafectó a un camionero que registró 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desafectó a un conductor profesional que registró 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control de fiscalización realizado en la ciudad de Gualeguaychú.

Durante la inspección, realizada el jueves, el test de alcoholemia realizado al chofer arrojó un resultado positivo, incumpliendo la normativa vigente de alcohol cero para conductores profesionales.

Ante esta situación, los fiscalizadores de CNRT procedieron a la inmediata desafectación del conductor, impidiendo que continuara prestando servicio.

Conduciendo desde Brasil

El vehículo había ingresado al país proveniente de Brasil y fue interceptado durante un operativo de control en Gualeguaychú, uno de los principales corredores internacionales de la región.

Desde la CNRT se remarca que conducir bajo los efectos del alcohol representa una de las conductas de mayor riesgo al volante y que, puntualmente en el caso de los conductores profesionales, constituye una falta de extrema gravedad debido a la responsabilidad que implica el transporte de personas y mercadería.