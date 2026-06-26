Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

A finales de marzo, el concordiense Diego Jara fue contratado para asumir la dirección técnica de Juventus FC, club de la Segunda División del fútbol de Nicaragua. Tras su primera experiencia como entrenador, a los tres meses la Joya tuvo otro desafío en ese país de Centroamérica: integra el cuerpo técnico de las divisiones formativas de la selección nacional.

El exdelantero de Patronato será el asistente del técnico cordobés Pablo Ulla en el equipo Sub 15. A ellos los acompañará el profesor Mario Alfaro, un referente local en cuanto a la formación de jugadores. La función de Jara será, en primer lugar, encargarse de la visoría de jugadores en los distintos puntos del país y, luego, estará a cargo de las labores ofensivas, con delanteros y mediocampistas.

Diego Jara habló de su desafío

“Me llegó la propuesta y no pude continuar en Juventus FC. Ahora estoy trabajando en las divisiones inferiores de la Selección Nacional de Nicaragua. Me sumé a un lindo proyecto en el que laburamos con los chicos, buscando potenciar y perfeccionar sus condiciones. Me encuentro con las visorías, observando y reclutando jugadores de los distintos departamentos, para luego trabajar con ellos y que puedan vestir la camiseta de su país, que es el sueño de todo chico en cualquier parte del mundo. Trabajamos para proyectar la base de la futura Sub 17. Tratamos de encontrar a los mejores jugadores de cada departamento, moviéndonos en las distintas ciudades o también citándolos a Managua. Ya estamos planificando un cronograma de partidos internacionales, lo que nos permitirá saber a dónde estamos parados”, le contó en una charla a UNO.

“Hay buenos talentos que debemos pulir –continuó con su relato–. El primer microciclo de entrenamiento lo haremos del 6 al 14 de julio, en el que los jugadores se irán adaptando a trabajar en doble turno, a ejercitarse en el gimnasio. Son cuestiones que iremos inculcándoles para que lleguen bien formados a cuando sean mayores. El trabajo en inferiores no tiene éxito cuando hay buenos resultados deportivos, sino cuando el jugador llega listo a Primera. Lo que más impresiona a los visores no es el jugador que hace más lujos, sino el que toma buenas decisiones, juega sencillo y efectivo, mantiene intensidad durante todo el partido ,tiene personalidad para pedir la pelota, ayuda al equipo en ataque y defensa, y escucha instrucciones y las aplica rápido”.

Además, Diego destacó las virtudes del futbol nicaragüense: “Si bien no es una potencia en la Concacaf, es un fútbol que está en crecimiento y a eso queremos mejorarlo. Buscamos jugadores técnicos y que entiendan el sentido colectivo. Hemos visto de todo, desde jugadores bastante completos como así también chicos con condiciones a los que les falta trabajo. Además de la enseñanza de cuestiones técnicas o tácticas, trato de transmitirle los hábitos que deben tener los jugadores profesionales, ya sea con la alimentación, el cuidado y otras cuestiones que puedan permitirles potenciar todas sus virtudes”.

Sobre la metodología de trabajo que utiliza el cuerpo técnico, el histórico goleador Rojinegro explicó que “utilizamos un trabajo por línea. Algunos integrantes del cuerpo técnico estarán con la defensa, otros con los mediocampistas y yo me abocaré a la parte ofensiva, sea con los delanteros y los volantes que llegan al área rival. Buscaré inculcarle buenos conceptos para que estén listos para cuando el entrenador los necesite. Después nos tocará trabajar juntos al cuerpo técnico”.

Sus objetivos para la Selección Nacional

Si bien ya se encuentran trabajando, tienen algunos compromisos por delante: “Este fin de semana evaluaremos a 140 chicos, en una primera selección de jugadores. Obviamente que en la próxima serán menos ya que por cuestiones lógicas no quedarán todos”.

Además, el oriundo de la Capital del Citrus adelantó que “en noviembre habrá un Mundialito para la categoría, en sede a definir. Será un lindo desafío y tendremos estos meses para trabajar para que los chicos estén listos para poder competir de buena manera. Queremos demostrar el crecimiento que está teniendo Nicaragua”.

Su vida en Nicaragua

El concordiense también destacó cómo viene llevando la vida en Nicaragua, donde está hace tres meses: “es un país con gente muy cálida, que me ha recibido muy bien. Me siento como en mi casa y eso también ayuda a trabajar con tranquilidad. Quiero aprovechar esta oportunidad que se me está dando, continuar adquiriendo conocimientos y crecer como profesional”.