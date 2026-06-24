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Gualeguaychú lleva el Carnaval del País a una muestra internacional

La ciudad de Gualeguaychú participa de la apertura de la muestra internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin Fronteras”, en CABA

24 de junio 2026 · 11:58hs
La ciudad de Gualeguaychú participa de la apertura de la muestra internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin Fronteras”

La ciudad de Gualeguaychú participa de la apertura de la muestra internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin Fronteras”, en CABA

La ciudad de Gualeguaychú participa este miércoles 24, de la inauguración de “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin Fronteras” en la Casa de Entre Ríos.

La ciudad formará parte de la apertura de la muestra internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin Fronteras”, que se llevará adelante este miércoles 24 en la Casa de Entre Ríos, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un adolescente de 17 años murió tras caer de un edificio en el centro de Gualeguaychú. Las circunstancias del hecho son investigadas por la Justicia.

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Realizaron trabajos de reparación en dos tramos de la ruta 14 donde estaba a oscuras.

Recuperaron la iluminación en dos tramos de la ruta 14

La propuesta reúne imágenes y expresiones culturales vinculadas a distintas tradiciones carnavalescas de Europa y América Latina, generando un diálogo entre celebraciones populares que comparten historia, simbolismo y patrimonio cultural. Participan de la iniciativa las representaciones diplomáticas de Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, junto a organismos culturales entrerrianos.

En este contexto, la ciudad aportará toda la esencia del Carnaval del País con la participación de los integrantes, con sus trajes, para acompañar la inauguración y enriquecer el encuentro con el despliegue artístico que identifica a Gualeguaychú.

La propuesta ya tuvo presentaciones anteriores en distintos puntos de Entre Ríos, entre ellos el Museo del Carnaval de Gualeguaychú, donde despertó gran interés por el intercambio cultural y la puesta en valor de las tradiciones populares vinculadas al carnaval.

Gualeguaychú Carnaval del País muestra CABA
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