En agosto regirá el nuevo sistema automatizado para sucesiones sin testamento.

El nuevo sistema digital centraliza información y capacitación sobre la plataforma de comunicación electrónica utilizada por tribunales del país.

A partir del 1° de agosto, los procesos sucesorios sin testamento en Entre Ríos comenzarán a tramitarse mediante un sistema automatizado y completamente digital que promete reducir drásticamente los tiempos de gestión y modernizar uno de los trámites más frecuentes de la Justicia civil.

La implementación regirá en todos los juzgados civiles y comerciales con competencia sucesoria de la provincia y fue dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) mediante el acuerdo 16/26. La iniciativa constituye un desarrollo tecnológico inédito en el país y es considerada por las autoridades judiciales como un paso decisivo hacia una administración de justicia más ágil, accesible y confiable.

El objetivo central de la nueva herramienta es aprovechar las posibilidades que brinda la tecnología para optimizar la administración de la información, dotar de mayor previsibilidad al proceso y fortalecer la seguridad jurídica. Además, busca estandarizar procedimientos y sentar las bases para la futura automatización de otros trámites judiciales.

La principal novedad radica en los tiempos de resolución. Actualmente, el lapso promedio entre la presentación inicial de una sucesión sin testamento y la emisión de la declaratoria de herederos es de aproximadamente un año y seis meses, aunque el plazo puede variar de acuerdo con la complejidad de cada expediente y el juzgado interviniente.

Con el nuevo sistema, el Poder Judicial estima que, si la documentación requerida es presentada de manera completa y se cumplen en tiempo y forma las disposiciones de la autoapertura, la declaratoria de herederos podría obtenerse en un período de entre 45 y 60 días. De esta manera, se reducirían significativamente las demoras que históricamente caracterizaron este tipo de procesos.

A partir de agosto, las sucesiones sin testamentar deberán iniciarse mediante un formulario digital disponible en la mesa virtual del Poder Judicial, mecanismo que reemplazará la tradicional demanda sucesoria. El nuevo esquema también elimina la utilización de la denominada "foja 0", uno de los pasos administrativos que formaba parte del procedimiento vigente.

Mesas Únicas Informatizadas

Las Mesas Únicas Informatizadas (MUI) y las áreas de Superintendencia recibirán el formulario a través del Sistema de Información y Registro Integral de Recursos Informáticos (SIRIRI), efectuarán el sorteo correspondiente y asignarán automáticamente el trámite al juzgado competente. Asimismo, la tasa de justicia será generada por el propio sistema al momento de completar el formulario, simplificando las gestiones iniciales.

El proyecto de automatización comenzó a gestarse en 2023 por iniciativa de la Sala Civil del STJER, que impulsó la conformación de una comisión de trabajo destinada a estudiar alternativas y elaborar una propuesta concreta de modernización del proceso sucesorio.

Luego de una etapa de análisis, desarrollo técnico y construcción de consensos entre los distintos actores judiciales, en noviembre de 2025 se puso en marcha una prueba piloto en algunos juzgados civiles de la provincia.

Tras más de seis meses de implementación, evaluación y ajustes, el sistema evidenció resultados satisfactorios, permitiendo verificar su funcionamiento y la posibilidad de extenderlo al conjunto de la jurisdicción. Esa experiencia fue determinante para avanzar con su implementación definitiva en todos los tribunales con competencia sucesoria.

De manera paralela, el Poder Judicial puso en marcha un amplio proceso de capacitación destinado a garantizar una adecuada adaptación al nuevo esquema de trabajo. La primera cohorte de formación, organizada por el Instituto Alberdi, cuenta con una importante participación de operadores del sistema judicial y de profesionales de la abogacía.

Según los datos difundidos oficialmente, ya se encuentran inscriptos 304 empleados judiciales y 525 abogados y abogadas. Además, a partir del 29 de junio se habilitará la inscripción a una segunda instancia de capacitación.

Desde el STJER destacaron que la plataforma fue diseñada para ser sencilla, intuitiva y de fácil utilización. El sistema incorpora herramientas que acompañan al usuario en cada una de las etapas del procedimiento, unifica criterios de tramitación y solicita únicamente la información indispensable para avanzar con el expediente sucesorio, en un intento por simplificar las gestiones y brindar respuestas más rápidas a la ciudadanía.

Bus Federal de Justicia

El Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) aprobó la creación de un micrositio web destinado a fortalecer el uso del Bus Federal de Justicia, la plataforma de comunicación electrónica interjurisdiccional utilizada por los organismos judiciales de todo el país.

El nuevo espacio digital, disponible dentro de la página oficial del Poder Judicial entrerriano, permitirá a magistrados, funcionarios, empleados judiciales y profesionales de la abogacía acceder a información centralizada y permanentemente actualizada sobre el funcionamiento de la herramienta.

La iniciativa responde a lo establecido en el artículo 13 del Protocolo interno de funcionamiento del sistema, que prevé la realización de instancias periódicas de capacitación para las personas usuarias.

Además, se dispuso comunicar la medida al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y a todos los organismos judiciales de la provincia, así como promover su difusión mediante el Servicio de Información y Comunicación (SIC), las redes institucionales y otros canales oficiales. La decisión fue adoptada mediante la Resolución Nº 248 del 23 de junio de 2026.