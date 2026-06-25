Uno Entre Rios | Ovación | Concepción del Uruguay

En Concepción del Uruguay habrá fecha con invitados

Este fin de semana el Competición Especial realiza su evento con pilotos invitados. Habrá muchos nombres que compiten en el ámbito nacional.

25 de junio 2026 · 18:35hs
Las tres divisionales del Comeptición Especial serán parte de la carrera con invitados.

Las tres divisionales del Comeptición Especial serán parte de la carrera con invitados.

Este fin de semana en Concepción del Uruguay el Competición Especial Entrerriana celebrará el Gran Premio de Pilotos invitados Río Uruguay Seguros en sus clases 1, 2 y 3, junto a la Fórmula Entrerriana.

El Competición Especial en Concepción del Uruguay.

El Competición Especial en Concepción del Uruguay.

Con el foco puesto en cada una de las duplas, el público disfrutará la presencia de experimentados pilotos del automovilismo nacional e internacional; provenientes entre otras categorías como Turismo Carretera, Turismo Nacional, TC 2000, TCR y variadas disciplinas del deporte motor como karting, monopostos, rally del ámbito nacional o consagrados a nivel provincial.

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La importante lista de nombres propios a citar, se puede mencionar a los hermanos Próspero y Nicolás Bonelli, Exequiel Bastidas, Tomás Marchesin, Martín Chico, Pablo y Julio Collazo, Fabricio Scatena, Yair Etcheveste, Franco Villabrille Neyra, Brian Dodera, Nicolás Herrera, André Lafón, entre un mundo de protagonistas.

Este viernes se iniciará la actividad con entrenamiento son oficiales en el trazado uruguayense. El sábado desde las 9.30 comenzarán los ensayos oficiales, mientras que desde las 15.30 clasificarán. Las carreras finales del domingo se iniciarán desde las 11 para los pilotos titulares, en tanto que los pilotos invitados disputarán sus competencias finales desde las 13.45.

Concepción del Uruguay competición Nicolás Bonelli
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