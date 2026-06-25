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En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

Un jurado popular reunido en Paraná declaró culpable a A.A.I., por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual.

25 de junio 2026 · 19:30hs
Condenaron a un hombre en Paraná por abuso sexual.

Condenaron a un hombre en Paraná por abuso sexual.

Luego de cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido este jueves en Paraná declaró culpable a A.A.I., por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual gravemente ultrajante y Abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real.

Fue en el marco del legajo “A.A.I. s/Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado”.

En el marco del proceso participativo del Plan Urbano Ambiental (PUA), se realizaron jornadas sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)

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El juicio en Paraná

Conocido el veredicto del jurado en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná–, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado, se realizará el lunes 29 de junio, en sala de audiencias a determinar.

Además, la magistrada hizo lugar al pedido de la acusación y ordenó, hasta que se realice la audiencia de cesura, la prisión preventiva del imputado bajo la modalidad de arresto de domiciliario.

Por tratarse la denuncia de delitos contra la intimidad, las audiencias se efectuaron a puertas cerradas.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal María Constanza Bessa y el fiscal Leandro Dato, mientras que el imputado, que llegó al juicio en libertad, fue asistido por los defensores oficiales Pablo Biaggini y Fabricio Patat.

Por su parte, Juan Barrandeguy participó por el Ministerio Público Pupilar.

Se trata del juicio por jurados número 165 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Paraná jurado popular Abuso sexual
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