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Murió Daniel Castellani, leyenda del voléibol argentino, luego de una larga enfermedad

Como jugador Daniel Castellani conformó la histórica camada que logró el bronce olímpico Seúl en 1988 y se destacó como entrenador de la selección.

25 de junio 2026 · 18:41hs
Daniel Castellani

Daniel Castellani, figura y leyenda del voléibol argentino,

El entrenador Daniel Castellani, figura y leyenda del voléibol argentino, murió este jueves tras una larga lucha contra una grave enfermedad. Así lo anunció la Federación del Voléibol Argentino (FEVA) en un comunicado.

Daniel Castellani, un símbolo

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Como jugador Castellani fue parte de la camada que consiguió la medalla de bronce en la disciplina en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y en el Mundial de 1982.

En tanto, pasó su última etapa como entrenador de Las Panteras. Previamente también fue técnico de la selección argentina masculina que ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros.

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha“, expresaron desde la FEVA.

Y sumaron: “Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!“.

En 2023 Castellani había revelado que fue diagnosticado con un cáncer a principios de ese año, poco después de firmar su contrato para dirigir a Las Panteras. Allí inició un proyecto con objetivos a largo plazo: su faro eran los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el medio obtuvo enorme cantidad de logros: el primer título conseguido en la historia en la Copa Panamericana y un subcampeonato en el Sudamericano. También se destacó su gran labor en el Preolímpico de Japón hacia París 2024, pese a no haber podido conseguir la plaza.

Daniel Vóleibol Enfermedad
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