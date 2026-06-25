Uno Entre Rios | Ovación | Wenceslao Mansilla

Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate

A las 22, el paranaense Wenceslao Mansilla y el bonaerense se medirán a ocho rounds en la Carpa San Martín de la entidad Millonaria.

25 de junio 2026 · 22:22hs
Bruno Acosta y Wenceslao Mansilla tras el pesaje oficial.

Bruno Acosta y Wenceslao Mansilla tras el pesaje oficial.

Primer desafío superado. El boxeador paranaense Wenceslao Mansilla y el bonaerense Bruno Acosta cumplieron con el pesaje oficial y están listos para combatir. Serán animadores del combate de Semifondo que se desarrollará en la Carpa San Martín del Club Atlético River Plate.

Peligro Mansilla, de 40 años, y el Matador Acosta, de 23, se enfrentarán a ocho asaltos, en la división Supermediano. En la balanza, Mansilla (de récord profesional compuesto por 21 triunfos -11 por nocaut-, 17 derrotas -seis por la vía rápida- y un empate) marcó 75,100 kilogramos; mientras que Acosta (con un palmarés de 12 victorias -nueve antes del límite- y un traspié) registró 76,100 kilos.

En su próximo compromiso, Wenceslao Mansilla llegará a su 40ª pelea como pugilista profesional y buscará regalarse un triunfo.

Wenceslao Mansilla, listo para dar el golpe en tierras Millonarias

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Se podrá ver por el canal oficial de River Plate

La pelea entre Mansilla y Acosta será alrededor de las 22. La velada será transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube de la institución Millonaria: https://youtube.com/@riverplate?si=HeBgUQyucvLgJB2S

Wenceslao Mansilla River Plate pesaje boxeo
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