Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate A las 22, el paranaense Wenceslao Mansilla y el bonaerense se medirán a ocho rounds en la Carpa San Martín de la entidad Millonaria. 25 de junio 2026 · 22:22hs

Bruno Acosta y Wenceslao Mansilla tras el pesaje oficial.

Primer desafío superado. El boxeador paranaense Wenceslao Mansilla y el bonaerense Bruno Acosta cumplieron con el pesaje oficial y están listos para combatir. Serán animadores del combate de Semifondo que se desarrollará en la Carpa San Martín del Club Atlético River Plate.

Peligro Mansilla, de 40 años, y el Matador Acosta, de 23, se enfrentarán a ocho asaltos, en la división Supermediano. En la balanza, Mansilla (de récord profesional compuesto por 21 triunfos -11 por nocaut-, 17 derrotas -seis por la vía rápida- y un empate) marcó 75,100 kilogramos; mientras que Acosta (con un palmarés de 12 victorias -nueve antes del límite- y un traspié) registró 76,100 kilos.

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Se podrá ver por el canal oficial de River Plate La pelea entre Mansilla y Acosta será alrededor de las 22. La velada será transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube de la institución Millonaria: https://youtube.com/@riverplate?si=HeBgUQyucvLgJB2S