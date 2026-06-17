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Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Ocurrió en ruta 14, Altura Gualeguaychú, entre una máquina vial y un camión. Remueven las estructuras de la calzada

17 de junio 2026 · 13:54hs
Ocurrió en ruta 14

Ocurrió en ruta 14, Altura Gualeguaychú, entre una máquina vial y un camión. Remueven las estructuras de la calzada

Un siniestro vial en la Rutal 14, a la altura del kilómetro 67,departamento Gualeguaychú, generó complicaciones en el tránsito vehicular durante la mañana del miércoles. El hecho, que involucró a dos vehículos de gran porte, obligó al despliegue de un operativo de seguridad y asistencia en la principal arteria del Mercosur. A raíz del impacto la máquina vial cayó al vac{io desde un aliviador.

R14 FM Imagenes

A raíz del impacto, personal de emergencia y seguridad trabaja en el lugar para asistir a los involucrados, evaluar los daños y proceder a la remoción de las estructuras que quedaron sobre la calzada. Debido a la magnitud del operativo y al bloqueo de la vía, se registran demoras en la circulación.

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Las fuerzas de seguridad que coordinan el desvío y las tareas de asistencia solicitaron a los conductores "transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal presente" para evitar nuevos incidentes mientras se normaliza la transitabilidad en la región.

Ruta 14 Choque Camión Gualeguaychú
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