Alexandra Castillo desde Venezuela: "Todos los días a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano"

Mientras la cifra oficial asciende a 589 muertos, las historias de familias desaparecidas, como la del futbolista Lucas Trejo, conmueven a una nación que lucha contra el tiempo y las constantes réplicas

Venezuela atraviesa una de sus horas más oscuras tras un sismo que dejó, hasta el último reporte oficial, 589 fallecidos confirmados y 2,980 heridos. La actualización de los datos, ofrecida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, revela un aumento dramático en la mortalidad, ya que al cierre de la jornada anterior se contabilizaban 235 decesos. Tras casi tres décadas de deterioro económico y social, el sismo golpea a una población que ya se encontraba en un estado de supervivencia extrema. Ante la falta de maquinaria pesada, los ciudadanos intentan rescatar a sus vecinos de los escombros por sus propios medios.

Alexandra Castillo, periodista venezolana, en diálogo exclusivo con La Mañana de la Red (88.7 La Red Paraná) subrayó que Venezuela no estaba preparada para un evento de esta magnitud debido a una crisis generalizada de inversión y mantenimiento que se agravó en los últimos años. Castillo señaló que el deterioro de los servicios de electricidad, agua y salud ha dificultado las labores de rescate en un país que ya "sobrevivía" a una crisis política y económica de casi tres décadas. "Todos los días, a cada hora, nos enteramos de un fallecido cercano o de un amigo; fue muy duro porque el país no estaba listo para una situación como ésta", pronunció.

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Vargas y Caracas bajo los escombros

El estado Vargas, específicamente la zona de La Guaira, fue calificado como una "zona de guerra". Solo en esta región se reporta el colapso de más de 100 edificios. La situación es tan extrema que los residentes están utilizando grafittis en las ruinas para identificar dónde se encuentran cuerpos de familiares y facilitar su futura recuperación.

En Caracas, los municipios de Chacao y Baruta también presentan daños severos. En Chacao, una zona históricamente sísmica, colapsaron cuatro edificios. Por su parte, el alcalde de Baruta decretó el estado de emergencia, restringiendo la actividad comercial únicamente a sectores de salud y alimentación, tras el colapso de viviendas que dejaron víctimas fatales.

Alexandra Castillo desde Venezuela: "Todos los días a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano"

Colapso y respuesta internacional

La logística de rescate enfrenta obstáculos monumentales. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentra inoperativo debido a daños considerables en su pista de aterrizaje, lo que ha obligado a que la ayuda internacional sea desviada hacia Aragua y Valencia para luego ser trasladada por tierra.

A pesar de las dificultades, la solidaridad se manifestó con rapidez: aproximadamente 15 países, incluidos Alemania, Suiza, México, Estados Unidos, Colombia, España y El Salvador, enviaron médicos, perros de rescate y drones. Además, la población civil se ha desplegado de manera masiva, llevando agua, comida, sábanas y colchones a las zonas más afectadas, como El Junquito y La Guaira.

Actualmente, el pánico persiste debido a las 138 réplicas registradas, lo que ha llevado a muchas familias a pernoctar en plazas y áreas abiertas por temor a nuevos derrumbes. Además, se han reportado incidentes de saqueos en La Guaira, lo que ha obligado a la militarización de ciertos sectores para mantener el orden.

Historias de la tragedia

Detrás de las cifras, las historias humanas conmueven al país. Se ha confirmado la muerte de familiares de la periodista Valerie Sánchez en el edificio Bucanero de La Guaira. Asimismo, persiste la angustia por la familia del futbolista Lucas Trejo, quienes se encuentran desaparecidos tras el colapso del edificio donde residían en la zona costera.

Las labores de rescate continúan contra reloj, mientras los centros de acopio en lugares como la Plaza Sadel en Las Mercedes se mantienen abarrotados de ciudadanos que buscan ayudar en medio de la desesperación

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