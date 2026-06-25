Juego ilegal: Entre Ríos habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas

El Gobierno de Entre Ríos habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas dedicadas al juego ilegal: se llama Nova +.

El Gobierno habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas dedicadas al juego ilegal.

A partir de un convenio entre el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y la Lotería de Córdoba, está a disposición desde este jueves en la provincia la aplicación Nova +, una herramienta gratuita desarrollada para prevenir el acceso a plataformas ilegales de apuestas en línea.

Se trata de una app que, una vez instalada en el celular, bloquea automáticamente los sitios de juego y apuestas ilegales y ofrece control parental para proteger a menores de edad. Es un desarrollo de la Lotería de Córdoba que se puede utilizar de forma gratuita y que está disponible para descargar en los sistemas operativos iOS y Android.

El convenio contempla, además, la llegada a la provincia de LUCA, otra herramienta de protección digital para instituciones educativas y deportivas, que bloquea automáticamente el acceso a sitios ilegales de apuestas online dentro de la red de instituciones educativas, deportivas u otras, con filtros que se actualizan de manera continua.

Estas incorporaciones forman parte de una estrategia integral del Iafas dirigida a prevenir los riesgos asociados al juego ilegal en línea y a fomentar un uso responsable de las tecnologías.

La iniciativa se suma a otras que viene desarrollando el organismo, como son los talleres Responsablemente Divertido; capacitaciones a capacitadores en toda la provincia; y campañas enmarcadas bajo el hashtag #esporahí el Juego Responsable.