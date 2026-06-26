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Milei sobre Adorni: "Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada"

El presidente Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

26 de junio 2026 · 10:46hs
Milei sobre Adorni: Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada

Javier Milei volvió a respaldar en las últimas horas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero advirtió que lo apartará del cargo si la Justicia lo declara culpable. “Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, afirmó el mandatario desde Madrid, España, ciudad a la que arribó para recibir una distinción.

“A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”, afirmó Milei al periodista Fernando González. Las declaraciones del Jefe de Estado se producen después de que Adorni reconociera públicamente, el pasado 10 de junio, que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados.

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El ahora exvocero presidencial explicó que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y que entre 2014 y 2018 la pareja acumuló ganancias por alrededor de 300.000 dólares, llegando a almacenar al menos 500.000 dólares en un dispositivo externo. Ante esa situación, rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente.

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Pese a la gravedad de los hechos, Milei se mostró confiado en la inocencia de su funcionario. "Manuel es inocente. Yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema“, sostuvo. Además, aclaró que la explicación de Adorni sobre el origen de su patrimonio le resulta “absolutamente plausible”. “Tenía que presentar los números, fue, los presentó, listo. Que lo determine la Justicia”, resumió.

El mandatario ratificó una postura que expone en público y en privado y señaló que no se dejará "llevar por los denunciadores seriales”. Al mismo tiempo, lanzó otra crítica al expresidente Mauricio Macri al recordar que asumió la presidencia en 2015 “procesado”. “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública", ironizó. Consultado sobre si el escándalo podría afectar la imagen de su gobierno de cara a las elecciones de 2027, Milei descartó el impacto y reafirmó su intención de presentarse a la reelección.

“Sí, yo me voy a presentar. ¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia? ¿O vos crees que es normal haber metido 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? Cuando me hablan de la micro economía, eso es micro", aseguró.

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Y agregó: “El ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord. Todos predecían una hiperinflación, y la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. Yo creo que si fuera peronista o tuviera sobornado a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que yo no me lo permitiría”.

Por último, afirmó a El Observador: "Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora, siendo yo el que está manejando las palancas? Yo voy a presentarle a los argentinos mi gestión. ¿Y sabes qué? Todo lo que yo prometí en la campaña lo cumplí antes de la elección de medio término y todas las cosas que prometí en la elección de medio término ya las las cumplí en febrero".

Milei Manuel Adorni
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