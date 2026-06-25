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Oro Verde se prepara para la 10° Fiesta Regional del Locro

La décima edición de la Fiesta Regional del Locro se realizará el domingo 5 de julio en Oro Verde, con entrada libre y gratuita

25 de junio 2026 · 15:37hs
Oro Verde se prepara para la 10° Fiesta Regional del Locro

La décima edición de la Fiesta Regional del Locro se realizará el domingo 5 de julio en Oro Verde, con entrada libre y gratuita, de 12 a 17.30 en el Predio Multieventos de Oro Verde, en la intersección de Los Sauces y Los Tordos. La programación está pensada como propuesta para toda la familia, en el inicio del receso invernal.

Vuelve la Fiesta Regional del Locro a Oro Verde con entrada libre y gratuita

Habrá espectáculos musicales con la participación de Los Príncipes, Sembrando Chamamé, María Luz Erazun, Los Riedel y Maravillas Alemanas. También se presentará el espectáculo infantil de Justi Justina y el Taller de Folclore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER.

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Las instituciones de la localidad estarán a cargo de la propuesta gastronómica, con distintas versiones del locro como plato central, además de comidas típicas y opciones aptas para personas celíacas.

La jornada también incluirá feria de emprendedores y propuestas para recorrer en familia. La organización invitó a asistir con sillones, reposeras, mesas plegables y mate para compartir la tarde al aire libre.

LEER MÁS: Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

Oro Verde Fiesta Regional del Locro
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