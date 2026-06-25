Oro Verde se prepara para la 10° Fiesta Regional del Locro

La décima edición de la Fiesta Regional del Locro se realizará el domingo 5 de julio en Oro Verde, con entrada libre y gratuita

La décima edición de la Fiesta Regional del Locro se realizará el domingo 5 de julio en Oro Verde, con entrada libre y gratuita, de 12 a 17.30 en el Predio Multieventos de Oro Verde, en la intersección de Los Sauces y Los Tordos. La programación está pensada como propuesta para toda la familia, en el inicio del receso invernal.

Habrá espectáculos musicales con la participación de Los Príncipes, Sembrando Chamamé, María Luz Erazun, Los Riedel y Maravillas Alemanas. También se presentará el espectáculo infantil de Justi Justina y el Taller de Folclore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER.

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Las instituciones de la localidad estarán a cargo de la propuesta gastronómica, con distintas versiones del locro como plato central, además de comidas típicas y opciones aptas para personas celíacas.

La jornada también incluirá feria de emprendedores y propuestas para recorrer en familia. La organización invitó a asistir con sillones, reposeras, mesas plegables y mate para compartir la tarde al aire libre.