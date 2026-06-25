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Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

La seccional Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación confirmó su adhesión a la medida. Denuncian deterioro del poder adquisitivo

25 de junio 2026 · 14:14hs
Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Seccional Entre Ríos, anunció que este viernes 26 de junio llevará adelante un paro de actividades en consonancia con la jornada de protesta nacional. La medida, que contempla el mantenimiento de guardias mínimas, surge como respuesta a la falta de soluciones ante el retraso salarial y las precarias condiciones laborales que afectan al sector.

Desde la organización gremial señalaron que el reclamo se centra en la defensa de los haberes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la exigencia de un recupero real del salario. Según advirtieron, la inflación ha erosionado de tal manera los ingresos que, en la actualidad, existen trabajadores judiciales cuyos sueldos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

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"Atravesamos un contexto económico y social crítico que exige firmeza en la defensa de nuestros ingresos", manifestó Bibiana Starck, secretaria General de la UEJN Entre Ríos. La dirigente reconoció que, si bien la medida puede derivar en descuentos salariales, la gravedad de la situación actual hace que la protesta sea esencial para buscar una mejora digna para todo el personal.

Problemáticas locales y nacionales

El conflicto no se limita únicamente a la cuestión salarial inmediata. El gremio también denuncia un deterioro en el funcionamiento del servicio de justicia y deficiencias en las condiciones edilicias.

A nivel provincial, la agenda de reclamos incluye la crisis en el funcionamiento de la obra social OSER. El firme rechazo al proyecto de reforma jubilatoria, ratificando la defensa del 82% móvil. La vigencia de la ley de enganche para evitar el achatamiento de las escalas salariales.

Cabe destacar que este malestar ya se había manifestado en mayo, durante una asamblea multitudinaria encabezada por el referente nacional Julio Piumato en el Palacio de Tribunales de Paraná. En aquel encuentro se analizó el atraso en los pagos de retroactivos y se sentaron las bases para la movilización que se concretará este viernes.

Finalmente, la conducción de la UEJN instó a los trabajadores de la provincia a sumarse activamente a la medida, resaltando que son el único gremio del sector con línea directa de gestión ante la Corte Suprema, lo que les permite negociar con "firmeza técnica" en el ámbito donde se definen las políticas salariales del Poder Judicial

Entre Ríos paro viernes protesta Reclamo
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