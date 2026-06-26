Despidos en Blender: el comunicado de los trabajadores y el de la empresa

Un reclamo laboral se manifestó en vivo y terminó con un apagón total del canal: qué dijeron las partes sobre los despidos

Los trabajadores de Blender emitieron un comunicado oficial, en el que aseguran que son diez los despedidos

El canal de streaming Blender fue escenario de tensión el jueves por la noche. Durante el programa “Último aviso”, la conductora Fiorella Sargenti interrumpió el desarrollo del ciclo para anunciar que la empresa había despedido a varios compañeros por realizar un reclamo salarial.

"Perdón chicos, los tengo que molestar para que no queden afuera de todo. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos", expresó la periodista el aire. Estarán todos de acuerdo que no podemos seguir haciendo el programa así. Esto está charlado con nuestros compañeros de técnica y todos. No podemos. Hay guardias esperándonos afuera", agregó.

La situación generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde circuló intensamente el recorte donde Sargenti interrumpe el programa en solidaridad.

"Blender"



Porque en la mitad de la transmisión de su programa diario "Último Aviso", Fiorella Sargenti, acaba de anunciar que se cancela la emisión porque acaban de despedir a muchos compañeros del canal por reclamos salariales. "Hay guardias esperándonos afuera", señaló. pic.twitter.com/bVil7zKotE — Es Tendencia Ar (@EsTendenciaAR) June 25, 2026

“No es bait. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos. Porque si tocan a uno, tocan a todos, es así como funciona la solidaridad laboral”, aseveró Sargenti. Después de pedir disculpas a la audiencia, se cortó la transmisión y el canal quedó en silencio. El viernes tampoco comenzó la programación.

El comunicado de los trabajadores y el de Blender

Recientemente, los trabajadores de Blender lanzaron un comunicado oficial que compartieron a través de redes sociales. "Como habrán visto, la empresa anunció el despido de al menos 10 compañeros. El motivo no fue comunicado formalmente, pero ocurrió después de un pedido de cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026. Reclamamos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos y esperamos que el medio revierta la decisión de dejar sin su fuente de sustento a nuestros compañeros. Queremos volver a trabajar y salir al aire con normalidad lo más pronto posible", aseguraron.

Por su parte, el canal también emitió un comunicado, negando la versión de los trabajadores. "Blender es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones. En las últimas horas, un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes. En un contexto como el actual, Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad", afirmaron.

pic.twitter.com/qtChkJjxDt — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 26, 2026