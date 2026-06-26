La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

Atacó a tiros a policías durante una persecución en La Paz, fue detenido y le secuestraron un revólver calibre .22. Quedó libre.

Un adolescente de 16 años fue detenido en la ciudad de La Paz luego de atacar a tiros a efectivos policiales que intentaban identificarlo durante un operativo preventivo. A pesar de la violencia del episodio, ninguno de los uniformados resultó herido. El adolescente fue entregado a sus padres.

El hecho ocurrió el jueves 25 de junio, cuando personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz realizaba recorridas de prevención. Según informaron fuentes policiales a UNO , los agentes intentaron identificar a un sujeto que se encontraba en la vía pública, pero este escapó al advertir la presencia de los uniformados.

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Durante la persecución, el menor extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el personal policial, en un grave ataque que, afortunadamente, no dejó lesionados.

Persecución, tiros y detención

La persecución finalizó en inmediaciones de calle Los Pinos, donde los efectivos lograron interceptar y reducir al sospechoso. En el procedimiento secuestraron un revólver calibre .22 largo que llevaba consigo.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el joven fue correctamente identificado, sometido a examen médico y Dermotest, para luego ser entregado a sus progenitores. La causa continúa por los delitos de resistencia a la autoridad y abuso de arma contra el personal policial.

Ley penal juvenil, desde septiembre

Entre sus principales cambios, la norma establece que la responsabilidad penal podrá aplicarse a partir de los 14 años de edad, reemplazando el esquema anterior que fijaba el umbral en los 16 años. La ley fue sancionada por el Congreso de la Nación y publicada el 9 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial.