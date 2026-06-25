Se definieron las primeras fechas del Torneo Clausura Mientras se desarrolla el Mundial 2026 y los equipos del fútbol argentino se preparan para encarar el Torneo Clausura de Primera. 25 de junio 2026 · 20:29hs

El campeón Belgrano será uno de los primeros en jugar. Será ante Rosario Central de local.

Mientras se desarrolla el Mundial 2026 y los equipos del fútbol argentino se preparan para encarar el resto de la temporada con el Torneo Clausura, la Liga Profesional dio a conocer este jueves, la programación de las fechas 1, 2 y 3.

Central jugará el primer partido de la competencia, cuando visite a Belgrano (el último campeón) el jueves 23 de julio a las 19.30. Mientras que Newell’s enfrentará a Talleres, el sábado 25 a las 17.

Países Bajos venció a Túnez y se clasificó como primero Argentina afina detalles ante Jordania: Scaloni prueba un 11 alternativo

En la segunda fecha, Boca, Lanús y Tigre, dado que durante la semana de disputa tendrán competencia Conmebol, jugarán sus partidos la semana siguiente. Fecha 1 del Torneo Clausura Jueves 23 de julio 19.30 Belgrano – Central (Zona B) 19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B) 21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal) Viernes 24 de julio 16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A) 19.00 Racing – Gimnasia (Zona B) 19.00 Vélez – Instituto (Zona A) 21.15 Huracán – Banfield (Zona B) 21.15 Platense – Unión (Zona A) Sábado 25 de julio 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B) 17.00 Newell’s – Talleres (Zona A) 19.15 River – Barracas Central (Zona B) 21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A) Domingo 26 de julio 15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) 17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A) 19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A) Fecha 2 Martes 28 de julio 19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A) 19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B) 21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto) 21.15 Central – Racing (Zona B) Miércoles 29 de julio 14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B) 17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A) 19.15 Gimnasia – River (Zona B) 21.30 Instituto – Platense (Zona A) Jueves 30 de julio 19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B) 19.00 Talleres – Vélez (Zona A) 21.15 Independiente – Newell’s (Zona A) 21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal) Miércoles 5 de agosto 19.00 Boca – Estudiantes (Zona A) 21.15 Tigre – Belgrano (Zona B) Jueves 6 de agosto 19.00 Unión – Lanús (Zona A) Fecha 3 Sábado 1 de agosto 15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A) 15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield 18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B) 18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) 20.30 Racing – Tigre (Zona B) Domingo 2 de agosto 14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal) 14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B) 17.00 Newell’s – Boca (Zona A) 19.15 River – Central (Zona B) 21.30 Lanús – Instituto (Zona A) Lunes 3 de agosto 16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) 19.00 Platense – Talleres (Zona A) 19.00 Vélez – Independiente (Zona A) 21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A) 21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)