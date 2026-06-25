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Se definieron las primeras fechas del Torneo Clausura

Mientras se desarrolla el Mundial 2026 y los equipos del fútbol argentino se preparan para encarar el Torneo Clausura de Primera.

25 de junio 2026 · 20:29hs
El campeón Belgrano será uno de los primeros en jugar. Será ante Rosario Central de local.

El campeón Belgrano será uno de los primeros en jugar. Será ante Rosario Central de local.

Mientras se desarrolla el Mundial 2026 y los equipos del fútbol argentino se preparan para encarar el resto de la temporada con el Torneo Clausura, la Liga Profesional dio a conocer este jueves, la programación de las fechas 1, 2 y 3.

Central jugará el primer partido de la competencia, cuando visite a Belgrano (el último campeón) el jueves 23 de julio a las 19.30. Mientras que Newell’s enfrentará a Talleres, el sábado 25 a las 17.

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La Selección Argentina se prepara para el partido de este sábado.

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En la segunda fecha, Boca, Lanús y Tigre, dado que durante la semana de disputa tendrán competencia Conmebol, jugarán sus partidos la semana siguiente.

Fecha 1 del Torneo Clausura

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

21.15 Central – Racing (Zona B)

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Gimnasia – River (Zona B)

21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)

19.00 Talleres – Vélez (Zona A)

21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)

21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús (Zona A)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)

14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)

17.00 Newell’s – Boca (Zona A)

19.15 River – Central (Zona B)

21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Lunes 3 de agosto

16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

19.00 Platense – Talleres (Zona A)

19.00 Vélez – Independiente (Zona A)

21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)

21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)

Torneo Clausura Mundial 2026 fechas
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