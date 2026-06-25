Mientras se desarrolla el Mundial 2026 y los equipos del fútbol argentino se preparan para encarar el resto de la temporada con el Torneo Clausura, la Liga Profesional dio a conocer este jueves, la programación de las fechas 1, 2 y 3.
Se definieron las primeras fechas del Torneo Clausura
Mientras se desarrolla el Mundial 2026 y los equipos del fútbol argentino se preparan para encarar el Torneo Clausura de Primera.
Central jugará el primer partido de la competencia, cuando visite a Belgrano (el último campeón) el jueves 23 de julio a las 19.30. Mientras que Newell’s enfrentará a Talleres, el sábado 25 a las 17.
En la segunda fecha, Boca, Lanús y Tigre, dado que durante la semana de disputa tendrán competencia Conmebol, jugarán sus partidos la semana siguiente.
Fecha 1 del Torneo Clausura
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Central (Zona B)
19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia (Mza.) – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Racing – Gimnasia (Zona B)
19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
21.15 Platense – Unión (Zona A)
Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
19.15 River – Barracas Central (Zona B)
21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)
Fecha 2
Martes 28 de julio
19.00 San Lorenzo – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)
21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
21.15 Central – Racing (Zona B)
Miércoles 29 de julio
14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)
17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)
19.15 Gimnasia – River (Zona B)
21.30 Instituto – Platense (Zona A)
Jueves 30 de julio
19.00 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona B)
19.00 Talleres – Vélez (Zona A)
21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)
21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)
Miércoles 5 de agosto
19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)
21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)
Jueves 6 de agosto
19.00 Unión – Lanús (Zona A)
Fecha 3
Sábado 1 de agosto
15.30 Gimnasia (Mza.) – Unión (Zona A)
15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)
18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
20.30 Racing – Tigre (Zona B)
Domingo 2 de agosto
14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)
14.30 Aldosivi – Gimnasia (Zona B)
17.00 Newell’s – Boca (Zona A)
19.15 River – Central (Zona B)
21.30 Lanús – Instituto (Zona A)
Lunes 3 de agosto
16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
19.00 Platense – Talleres (Zona A)
19.00 Vélez – Independiente (Zona A)
21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)
21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)