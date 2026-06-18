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Recuperaron la iluminación en dos tramos de la ruta 14

La empresa concesionaria de la ruta 14 puso en funcionamiento la iluminación en dos ingresos a las localidades de Gualeguaychú y Concordia.

18 de junio 2026 · 21:22hs
Realizaron trabajos de reparación en dos tramos de la ruta 14 donde estaba a oscuras.

Realizaron trabajos de reparación en dos tramos de la ruta 14 donde estaba a oscuras.

Continúan los trabajos de reparación y puesta en funcionamiento de la ruta 14, desde que el pasado año tomó intervención la nueva concesionaria Autovía del Mercosur. En este caso se continúa avanzando con trabajos de recuperación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de sistemas de iluminación en distintos puntos del corredor concesionado.

Iluminaci&oacute;n en ruta 14.

Iluminación en ruta 14.

En la ciudad de Gualeguaychú, se logró recuperar la iluminación del sector sur de la intersección de Ruta Nacional 14 y Avenida Urquiza, mejorando las condiciones de visibilidad y seguridad para quienes circulan por uno de los principales accesos a la ciudad.

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Asimismo, se ejecutaron tareas de mantenimiento y normalización del sistema de iluminación en la intersección de las rutas nacionales 14 y 22, en Concordia, un punto de gran importancia para la circulación regional y el tránsito de largo recorrido.

Desde la empresa informaron que “estas acciones forman parte del plan integral de conservación y mejora de la infraestructura vial que Autovía del Mercosur desarrolla en todo el corredor, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones de circulación a los usuarios”.

Ruta 14 iluminación Gualeguaychú
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