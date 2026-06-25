Este domingo en Concordia convocan a una Mateada Orgullosa

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ en Concordia realizará un encuentro que busca celebrar la diversidad, el respeto y la libertad de ser.

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, este domingo se realizará en Concordia una nueva edición de la Mateada Orgullosa, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca celebrar la diversidad, el respeto y la libertad de ser.

La actividad tendrá lugar a partir de las 16 en el Centro de Convenciones Concordia (CCC), ubicado en el predio de la ex Estación Norte, donde se espera la participación de integrantes del colectivo LGBTIQ+, familiares, amigos, organizaciones sociales y vecinos que deseen acompañar la jornada.

Desde la organización destacaron que el encuentro apunta a generar un espacio de convivencia, intercambio y visibilización de las distintas identidades y expresiones que conforman la diversidad sexual y de género. Además, remarcaron la importancia de seguir construyendo una sociedad más inclusiva, igualitaria y libre de discriminación.

Asimismo, indicaron que “el pasado mes de febrero, la responsable de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concordia presentó su renuncia, y desde entonces nos notificó quién es el reemplazo. A nosotres como organización nos afecta mucho porque no sabemos con quién coordinar frente a situaciones de violencia de género y discriminación”.

La modalidad que usarán en Concordia

La convocatoria invita a los asistentes a llevar sus banderas, equipos de mate y compartir una tarde en comunidad, reivindicando el orgullo como una herramienta de lucha, memoria y celebración de los derechos conquistados a lo largo de los años.

La fecha se enmarca en las actividades que se desarrollan en distintos puntos del país y del mundo en conmemoración del Día Internacional del Orgullo, una jornada que recuerda la histórica lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ y que busca reafirmar el compromiso con la igualdad, la diversidad y el respeto.