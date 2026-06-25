Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Un hombre fue detenido en Santa Elena tras ingresar al despacho del intendente y amenazar al personal por su disconformidad con la asistencia social recibida.

Un hombre fue detenido este jueves en la Municipalidad de Santa Elena luego de ingresar al edificio comunal en estado de alteración y proferir amenazas contra trabajadores y bienes de la institución.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental La Paz de Policía, el episodio ocurrió en horas de la jornada cuando personal policial intervino tras recibir un aviso sobre la presencia de un individuo que generaba disturbios dentro del municipio. De acuerdo con fuentes policiales, el sujeto manifestó su descontento por la asistencia social recibida e ingresó sin autorización al despacho del intendente, Domingo Daniel Rossi.

Detención

La situación generó preocupación entre los empleados municipales, quienes dieron aviso a las autoridades. Efectivos de la Comisaría de Santa Elena acudieron al lugar y lograron controlar el incidente.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue detenido por el presunto delito de amenazas en flagrancia. Además, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades del acusado y las circunstancias en que se produjo el episodio.