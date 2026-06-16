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El TC 850 tuvo su paso por Gualeguaychú y el ganador fue Martín Miraglio

El paranaense Martín Miraglio ganó en la cuarta fecha del TC 850, que se disputó el pasado fin de semana en el autódromo de Gualeguaychú.

16 de junio 2026 · 18:26hs
El podio de Gualeguaychú que entregó la victoria de Martín Miraglio.

El podio de Gualeguaychú que entregó la victoria de Martín Miraglio.

El TC 850 disputó su cuarta fecha de la temporada el pasado fin de semana en el autódromo de Gualeguaychú, donde el ganador de la carrera final fue el paranaense Martín Miraglio.

TC 850
TC 850 en Gualeguaychú.

TC 850 en Gualeguaychú.

El día sábado se cumplieron con los entrenamientos, mientras que a la hora de clasificar la pole position quedó en manos del piloto de Crespo, Gabriel Schneider, quien marcó el camino de cara a las competencias del domingo.

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Al momento de la competencia final en el trazado del sur entrerriano, el TC 850 completó una nueva final cargada de emoción, maniobras y lucha por cada posición. Martín Miraglio se quedó con una valiosa victoria y subió a lo más alto del podio. Alejandro Cisneros completó una destacada actuación para finalizar en la segunda posición, mientras que Fabio Todone cerró el podio ocupando el tercer lugar.

En la categoría Seniors fue Martín Aldas quién festejó. El piloto de Paraná logró quedarse con el triunfo en la cuarta fecha de la temporada, sumando puntos importantes en el campeonato y demostrando un gran rendimiento a lo largo de todo el fin de semana.

TC 850 Gualeguaychú ganadoras
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