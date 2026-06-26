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Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, actualizó el dato durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos.

26 de junio 2026 · 10:27hs
Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

REUTERS

Al menos 589 personas murieron y 2.980 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles a Venezuela. Las operaciones de búsqueda de supervivientes continúan mientras el Gobierno realiza un balance preliminar de los daños materiales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió el jueves La Guaira, el área identificada como el epicentro de la devastación. En ese estado, más de 100 edificios colapsaron a causa de los sismos, lo que llevó al despliegue de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las tareas de rescate y recuperación de víctimas.

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Ayuda

Por su parte, Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas solicitaran asistencia. En paralelo, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones contra Venezuela al autorizar de forma temporal las transacciones vinculadas con la ayuda humanitaria destinada al país.

Durante la madrugada comenzó a llegar la ayuda internacional al país y se espera que en las próximas horas arriben más insumos en aviones sanitarios para asistir a las víctimas. Además, rescatistas de diversos países iniciarán este viernes las tareas de búsqueda, localización y rescate de personas y mascotas en las zonas afectadas.

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