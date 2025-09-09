Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Un hombre fue detenido en Concordia por intentar robar un auto apenas una hora después de haber salido en libertad por otro delito.

Un insólito y preocupante hecho delictivo ocurrió en la noche del lunes en Concordia, cuando un hombre fue detenido por la policía apenas una hora después de haber recuperado su libertad.

El episodio se registró alrededor de las 21.30 en la intersección de calles Rawson y Sarmiento, donde personal del Comando Radioeléctrico detuvo a un individuo que intentaba robar un automóvil Toyota Corolla.

Según informaron desde la Jefatura Departamental a UNO, el sujeto fue sorprendido por el propietario del vehículo mientras encendía el motor y comenzaba a alejarse. El dueño, que se encontraba dentro de su local comercial, logró interceptarlo rápidamente, reteniéndolo hasta la llegada de los móviles policiales que acudieron de inmediato al lugar.

Detenido e imputado

El fiscal de turno, Martín Núñez, ordenó la aprehensión del individuo por el delito de tentativa de hurto automotor. Lo más llamativo del caso es que el aprehendido había recuperado su libertad apenas una hora antes, tras haber estado detenido en la Comisaría Primera por otro hecho delictivo.

La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir frente a esta reiteración delictiva en tan corto plazo.