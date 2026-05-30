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Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

Por la tercera fecha del Torneo del Interior A de rugby, Estudiantes de Paraná derrotó 34 a 29 a Urú Curé en Río Cuarto, Córdoba.

30 de mayo 2026 · 20:11hs
Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

El club Estudiantes de Paraná logró este sábado una importante victoria en Río Cuarto, Córdoba, por la tercera fecha del Torneo del Interior A de rugby. En el marco de la Zona 2, el Albinegro se impuso por 34 a 29 ante Urú Curé, en un partido de acciones parejas y que le sirvió al ganador para acomodarse en la segunda posición del grupo.

El CAE debió esforzarse al máximo pasa salir ganador ante un rival complicado. En tanto, en el otro duelo de este sector, Tala RC de San Francisco derrotó como visitante a CURNE de Resistencia por 56 a 10.

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Con estos marcadores, las posiciones quedaron así: Tala RC 15 puntos, Estudiantes 11; Urú Curé 7; CURNE 0. En la próxima fecha, el 27 de junio, se jugarán los mismos encuentros aunque con las localías invertidas.

Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

estudiantes uru curé 1
Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

Torneo del Interior A: Estudiantes ganó en Río Cuarto y se acomodó

En las otras zonas, los resultados fueron los siguientes:

Zona 1: Mendoza RC 30-Marista de Mendoza 27 y Tucumán RC 37-Gimnasia de Rosario 26.

Zona 3: Córdoba Athletic 20-Jockey de Rosario 27 y Santa Fe RC 25-Universitario de Córdona 24.

Zona 4: La Tablada de Córdoba 24-Duendes de Rosario 41 y Old Resian 22-Jockey de Córdoba 69.

Por otra parte, el Paraná Rowing Club cosechó ayer una dura derrota en el norte argentino por la segunda fecha del Torneo del Inerior B. En Tucumán, el Remero perdió ante Natación y Gimnasia por 49 a 17, en un duelo donde no pudo detener el poderío de los locales.

En el otro duelo de la Zona 5, CRAI de Santa Fe superó como local a Cardenales de Tucumán por 15 a 5. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Natación y Gimnasia 8 puntos; Cardenales 7; Rowing 4; CRAI 1.

En la siguiente jornada, el 27 de junio, el equipo paranaense se medirá en su cancha ante Cardenales, mientras que los tucumanos recibirán a los santafesinos.

Los otros marcadores de la jornada fueron:

Zona 6: Tucumán Lawn Tennis 44-Mar del Plata Club 29 y IPR Sporting de Mar del Plata 41-Universitario de San Juan 41.

Zona 7: Liceo RC de Mendoza 20-Los Tordos de Mendoza 16 y Huirapuca de Tucumán 17-Sociedad Sportiva de Bahía Blanca 23.

Zona 8: Palermo Bajo de Córdoba 41-Universitario de Tucumán 16 y Jockey de Villa María 33-Tigres de Salta 22.

Estudiantes Torneo del Interior Río Cuarto Córdoba
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