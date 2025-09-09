Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos Un nuevo homicidio en Paraná: un tiroteo en el barrio Capibá dejó un muerto y heridos este lunes por la noche. 9 de septiembre 2025 · 00:11hs

Otra muerte en Paraná. Esta vez en el barrio Capibá.

La violencia urbana volvió a cobrarse una vida en la ciudad de Paraná. En la noche del lunes, un violento enfrentamiento armado entre dos grupos dejó como saldo un joven muerto y al menos dos personas heridas. El hecho, que ocurrió en un barrio Capibá de Paranà, generó momentos de extrema tensión cuando la Policía intentaba controlar la escena del crimen, en medio del dolor y la furia de los familiares.

La víctima fatal fue identificada como Exequiel Godoy, de 27 años, quien ingresó sin vida al Hospital San Martín con al menos dos impactos de bala en la zona torácica. Según confirmaron fuentes policiales, las heridas eran de extrema gravedad y no hubo posibilidad de reanimarlo. Otros dos jóvenes fueron derivados al nosocomio con heridas de arma de fuego: uno con un disparo en la pierna y el otro con una lesión en la región del bajo vientre. Ambos permanecen internados, fuera de peligro.

Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná Piano Bar trae a Paraná un homenaje íntimo a Charly García

Otro muerto en Paraná De acuerdo a la información preliminar recabada por la División Homicidios, el tiroteo se desató cerca de las 21.30 en una zona ya conflictiva, donde desde hace tiempo se vienen registrando cruces violentos entre bandas. Testigos señalaron que dos grupos antagónicos se encontraron en plena calle y, tras una discusión, comenzó una intensa balacera que sembró el pánico entre los vecinos del barrio Capibá.