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Concordia: impidieron contrabando de mercadería en el río Uruguay

Prefectura Concordia detuvo a dos personas por intento de contrabando y secuestró mercadería por un valor estimado en 11 millones de pesos.

29 de mayo 2026 · 18:10hs
Personal de Prefectura incautó ropa de origen extranjero y una camioneta utilitaria. 

Personal de Prefectura incautó ropa de origen extranjero y una camioneta utilitaria. 

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina desbarataron una maniobra de contrabando en la costa del río Uruguay durante la noche del jueves, que les permitió secuestrar prendas de vestir de origen extranjero en el marco de un procedimiento realizado en la zona de Playa Los Tomates en la ciudad de Concordia.

contrabando
Contrabando con detenidos.

Contrabando con detenidos.

El operativo fue llevado adelante por personal de Prefectura Concordia y de la División Investigaciones Criminales a cargo del prefecto Jorge Ribinski, quienes se encontraban realizando tareas de vigilancia y observación cuando detectaron el arribo de un utilitario a la costa y, de manera simultánea, el acercamiento de una embarcación a motor.

La amenaza se iba a perpetrar en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 General Francisco Ramírez de Paraná.

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En ese momento observaron cómo varios bultos eran trasladados desde el vehículo hacia el bote, presuntamente con destino a la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.

Al advertir la presencia policial, uno de los involucrados abordó rápidamente la embarcación junto a parte de la carga y escapó por el río, aprovechando la oscuridad y las características geográficas del lugar.

De inmediato se desplegó un operativo de búsqueda por agua y tierra, coordinándose además acciones con Prefectura de Salto, aunque el sospechoso no logró ser localizado.

Dos detenidos en el procedimiento

En el lugar fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad domiciliados en Concordia, quienes se encontraban junto a un vehículo Fiat Fiorino.

Durante la inspección del rodado, los efectivos hallaron cuatro bultos que contenían un total de 289 prendas de vestir de origen extranjero.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se procedió al secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado para la maniobra, mientras que los involucrados quedaron supeditados a la causa por infracción al Código Aduanero.

Las prendas secuestradas poseen un valor estimado superior a los cinco millones de pesos, mientras que el aforo total del procedimiento, incluyendo el vehículo incautado, asciende a casi 11 millones de pesos.

contrabando detenidos Concordia
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