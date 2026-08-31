Concordia: recuperaron televisor de 100 pulgadas que no había sido pagado

Personal policial recuperó un televisor valuado en 8.700 dólares que fue enviado desde Mendoza a Concordia y no había sido pagado.

El televisor de 100 pulgadas fue recuperado en Calabacilla por parte de la Policía de Entre Ríos.

El personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal recuperó en Concordia un televisor de alta gama valuado en 8.700 dólares, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza.

De acuerdo con la denuncia, un comerciante mendocino había enviado el pasado 24 de agosto un televisor Samsung Neo QLED de 100 pulgadas hacia Concordia mediante una empresa de transporte. El equipo, según se denunció, no habría sido abonado.

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A partir de las tareas investigativas realizadas en la sucursal local de la empresa de transporte, los efectivos pudieron establecer que el televisor había sido retirado el 27 de agosto. En ese marco, entrevistaron al fletero que había realizado el traslado inicial, quien manifestó que posteriormente entregó el equipo a otro hombre.

Con el avance de la investigación y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado para retirar el televisor, es decir, una Peugeot Boxer de color blanco.

La investigación de la policía en Concordia

Posteriormente, los investigadores se constituyeron en un domicilio vinculado al conductor, aunque no encontraron moradores. Ante esta situación, se montó un operativo en el ingreso a Calabacilla, con la colaboración del personal policial de esa dependencia, consignó Concordia Policiales.

Minutos después, los efectivos lograron interceptar la camioneta. Al ser entrevistado, el conductor manifestó que tenía el televisor en su domicilio y accedió a realizar la entrega voluntaria del equipo, por lo que se procedió a su formal secuestro. En lo que respecta al individuo, desde la fiscalía se dispuso que sea correctamente identificado.