La medida del Gobierno alcanza a Paraná, Concordia, Gualeguaychú y otras localidades. Habrá absorción de competencias y menos oficinas en toda la provincia.

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral.

El Gobierno nacional dispuso 19 operaciones de unificación de oficinas de los Registros del Automotor en Entre Ríos, como parte de una reorganización integral del sistema registral. Los cambios alcanzan dependencias de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y otras localidades.

La medida fue establecida mediante la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. A nivel nacional, la disposición contempla la unificación de Registros Seccionales que actualmente son administrados por una misma persona.

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Según la normativa, este proceso permitirá reducir 368 Registros Seccionales en todo el país y se complementará con la supresión de otras 14 oficinas que se encuentran intervenidas.

La decisión forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio. De acuerdo con los fundamentos oficiales, el objetivo es simplificar la estructura existente, concentrar competencias y avanzar hacia una mayor digitalización de los trámites.

Qué pasará con los Registros de Entre Ríos

El Anexo I de la resolución incluye 19 operaciones correspondientes a Entre Ríos, identificadas entre los números 161 y 179.

En estos casos, la medida no implica necesariamente el cierre físico de todas las dependencias involucradas. El mecanismo previsto consiste, principalmente, en la absorción de competencias por parte de otros Registros Seccionales que continuarán funcionando bajo una estructura unificada.

Uno de los cambios alcanza a Paraná. El Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos de Paraná Letra “C” (32022) será unificado con el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Paraná N.º 4 (08025), que asumirá ambas competencias.

También habrá modificaciones en Concordia, donde el Registro de Motovehículos Letra “A” será integrado al Registro del Automotor Concordia N.º 3.

En Concepción del Uruguay, en tanto, el Registro de Motovehículos Letra “A” será absorbido por el Registro del Automotor N.º 3.

Gualeguaychú, Gualeguay y La Paz, entre las localidades alcanzadas

Gualeguaychú tendrá dos operaciones de unificación vinculadas con los registros de motovehículos. El Registro Letra “A” se integrará al Registro del Automotor N.º 1, mientras que el Registro de Motovehículos Letra “B” será incorporado al Registro del Automotor N.º 2.

En Gualeguay también se realizarán dos modificaciones. El Registro del Automotor N.º 1 asumirá las competencias sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios de la ciudad.

Por su parte, el Registro N.º 2 incorporará las competencias del Registro de Motovehículos Letra “A”, además de las correspondientes a maquinaria y créditos prendarios de Galarza.

En La Paz, la reorganización será más amplia. El Registro del Automotor incorporará el Registro de Motovehículos Letra “A” y también las competencias sobre maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios correspondientes a La Paz y Santa Elena.

La dependencia que continúe funcionando podrá modificar su denominación para reflejar las nuevas competencias que asumirá.

Cambios en Federal, San Salvador y otras localidades

En Federal, el Registro de la Propiedad del Automotor absorberá tanto la oficina con competencia exclusiva en motovehículos como la correspondiente a maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

La medida también alcanza a San Salvador, donde el Registro del Automotor incorporará la competencia del Registro de Motovehículos Letra “A”.

En Rosario del Tala se aplicará un esquema similar: el Registro del Automotor asumirá las funciones de la dependencia específica para motovehículos.

En San José de Feliciano, en tanto, se concentrarán las competencias vinculadas con maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios en el Registro del Automotor de esa localidad.

Basavilbaso, Chajarí, Colón y Victoria

En Basavilbaso, el Registro de Motovehículos Letra “A” será integrado al Registro del Automotor de la localidad. En Chajarí se aplicará un esquema similar entre la oficina de motovehículos y el Registro del Automotor.

La reorganización también contempla a Colón, donde el Registro con competencia en motovehículos asumirá las funciones relacionadas con maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios.

Un esquema equivalente se implementará en Victoria, donde esas competencias quedarán concentradas en una única dependencia.

Además, algunas operaciones vinculan competencias de distintas localidades. Las correspondientes a maquinaria y créditos prendarios de Chajarí serán incorporadas por el Registro de Federación; las de Urdinarrain serán asumidas por una dependencia de Gualeguaychú; y las de Basavilbaso pasarán a concentrarse junto con las de Rosario del Tala.

Por qué el Gobierno decidió unificar los Registros

En los fundamentos de la Resolución 411/2026, el Ministerio de Justicia explicó que existen Registros Seccionales diferentes que actualmente son administrados por una misma persona.

Se trata de funcionarios que pueden desempeñarse simultáneamente como encargados titulares de una dependencia e interventores de otras. Frente a esta situación, el Ejecutivo resolvió concentrar las competencias y tareas bajo una única denominación.

Según la resolución, el mecanismo permitirá reducir 368 Registros Seccionales en todo el país y adecuar formalmente la cantidad de dependencias a quienes efectivamente están a cargo de ellas.

El Gobierno sostuvo además que los encargados que actualmente administran registros con distintas competencias cuentan con las condiciones técnico-jurídicas necesarias para procesar los diferentes trámites que recibe cada oficina.

También se suprimirán 14 Registros

La resolución contempla, además, la supresión de 14 Registros Seccionales intervenidos. Se trata de una medida diferente de las 368 reducciones derivadas de las unificaciones.

A su vez, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá concretar el cierre operativo de otras 13 oficinas cuya supresión ya había sido establecida mediante resoluciones dictadas en 2024 y 2025.

Para llevar adelante esos cierres se estableció un plazo improrrogable de 30 días hábiles. Durante ese período deberán completarse las acciones administrativas, documentales, registrales e informáticas correspondientes.

El Ministerio de Justicia sostuvo que la reorganización apunta a construir un sistema basado en la simplificación administrativa, la eficiencia, la accesibilidad y la transformación digital, además de promover una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

La normativa establece finalmente que los Registros que incorporen nuevas competencias podrán modificar sus denominaciones para reflejar las funciones que asumirán luego de las unificaciones.