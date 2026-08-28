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Diputados preocupados por situación del PAMI Concordia

Ante la finalización del convenio entre el PAMI y el Sanatorio Concordia, los diputados Enrique Cresto, Marcelo López y Liliana Salinas pidieron soluciones.

28 de agosto 2026 · 19:01hs
La falta de respuesta del PAMI haría caer el convenio con el Sanatorio Concordia.

La falta de respuesta del PAMI haría caer el convenio con el Sanatorio Concordia.

Los diputados provinciales Enrique Cresto, Marcelo López y Liliana Salinas manifestaron su preocupación ante la finalización del convenio entre el PAMI y el Sanatorio Concordia, que dejaría a aproximadamente 14.300 afiliados sin un prestador para internaciones en la ciudad.

Pedido a PAMI.

Pedido a PAMI.

Los legisladores, oriundos de Concordia, expresaron que quienes necesiten una internación o cirugía podrían ser derivados a otras localidades. Actualmente, el PAMI reconoce solamente 20 mil pesos por noche para alojamiento, 10 mil pesos diarios para alimentación y 1.500 pesos por día para movilidad, con un máximo de 15 mil pesos mensuales. Además, la UGL anticiparía estos gastos únicamente por cinco días.

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“Estos montos están completamente alejados de los costos reales. No podemos permitir que un jubilado enfermo tenga que irse de Concordia y, además, afrontar gastos que no puede pagar”, expresó Cresto.

En ese sentido, Cresto, López y Salinas reclamaron que se avance con carácter urgente en la contratación de nuevos prestadores dentro de Concordia, de manera de garantizar la continuidad de la atención y evitar que miles de afiliados deban trasladarse fuera de la ciudad para acceder a internaciones o cirugías.

El planteo de los diputados por Concordia

Asimismo, plantearon que los recursos que dejarán de destinarse al convenio con el Sanatorio Concordia sean utilizados para garantizar una adecuada cobertura de los afiliados, tanto mediante la incorporación de nuevas instituciones locales como a través de una mejora en los montos destinados a cubrir los gastos que generan las derivaciones.

Finalmente, los legisladores destacaron la necesidad de impulsar un reclamo conjunto frente a una problemática que afecta directamente a los adultos mayores de Concordia. “Cuando se vulneran los derechos de los jubilados y jubiladas de nuestra ciudad, dejamos de lado las banderías políticas para afrontar juntos esta situación y darle mayor fuerza al reclamo ante el Poder Ejecutivo Nacional”, concluyó Cresto.

PAMI Concordia Diputados
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