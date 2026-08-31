Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

A través de una extensa carta publicada en las redes sociales Lionel Messi anunció el final de su ciclo con la Albiceleste.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina a través de sus redes sociales. Después de una extensa reflexión tras la final, el capitán de la Albiceleste comunicó una decisión que, según sus propias palabras, “dolió y duele en el alma”, pero que entiende que llegó el momento de tomar.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi en su cuenta de Instagram. Con esas palabras, el futbolista puso punto final a una historia de más de dos décadas con la camiseta argentina, marcada por momentos de gloria, frustraciones, críticas, derrotas y, finalmente, una etapa dorada.

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

El anuncio estuvo acompañado por una profunda reflexión sobre su recorrido. Messi aseguró que siempre dejó todo por la Selección, no solamente durante los últimos años, en los que consiguió los títulos más importantes, sino también en las etapas anteriores, cuando las finales perdidas y los golpes deportivos parecían no darle tregua.

“Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, expresó.

La difícil decisión de despedirse de la Selección Argentina

El capitán reconoció que se trata de una decisión difícil. “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho”, manifestó. Y dejó una de las frases más fuertes de su despedida: “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”.

En ese sentido, Messi también habló del recambio generacional y destacó a los futbolistas que vienen detrás. “Aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, señaló, en una clara referencia a una nueva generación que tendrá la responsabilidad de tomar la posta en el seleccionado nacional.

Su vínculo con la camiseta argentina comenzó hace más de 20 años y atravesó prácticamente toda su carrera profesional. Desde aquel debut en la selección mayor hasta la consagración definitiva, Messi construyó una historia que incluyó Mundiales, Copas América y finales inolvidables.

Lionel Messi cerró una etapa de 21 años en la Selección Argentina.

Pero también hubo dolor. La derrota en la final del Mundial y las frustraciones anteriores dejaron heridas profundas. Durante años, Messi cargó con la presión de conseguir un título con la Argentina. La gloria llegó después, con una generación que logró devolverle al seleccionado el lugar de privilegio que durante tanto tiempo había buscado.

Por eso, en su despedida, el rosarino eligió quedarse con los recuerdos y con lo conseguido junto a sus compañeros.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, escribió.

También tuvo palabras para los hinchas, a quienes agradeció por el cariño recibido durante dos décadas. “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro”, afirmó.

Lionel Messi, un hincha más de la Albiceleste

A partir de ahora, imaginó otro lugar para acompañar a la Selección: el de un hincha más. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, expresó, antes de remarcar una frase que refleja el sentimiento que lo acompañó durante toda su trayectoria: “En las buenas y en las malas, mucho más”.

Messi tampoco dejó afuera de su despedida a su familia, a sus entrenadores, compañeros y dirigentes. A todos les agradeció por haber formado parte de un viaje que describió como “hermoso pero difícil”.

“Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, sostuvo.

Y, como cierre, eligió una frase que resume su relación con el país que representa desde hace más de dos décadas: “Gracias Dios por hacerme argentino”.

“¡Vamos Argentina!”, escribió.

El mensaje escrito días después del mundial y publicado en las redes sociales

Sin embargo, el mensaje tuvo una última aclaración, todavía más personal. Messi explicó que aquellas palabras habían sido escritas el 21 de julio, apenas dos días después de la final. Pero una situación familiar terminó de reforzar una decisión que ya venía madurando.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, aclaró.

Así, con una publicación en Instagram y lejos de los flashes de un estadio, Messi comunicó una de las decisiones más importantes de su carrera. El jugador que durante 20 años llevó la camiseta argentina como bandera anunció que dejará de hacerlo dentro de la cancha.

Se va el capitán. Se va el futbolista que convirtió cada partido con la Albiceleste en un acontecimiento. Se va después de haberlo dado todo, según sus propias palabras, y con la tranquilidad de saber que dejó una huella imposible de borrar.

Ahora será uno más. Pero para la historia de la Selección Argentina, Lionel Messi nunca será uno más.