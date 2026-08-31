Javier Milei en el congreso de la FIA: "Queremos ver a Colapinto en el país"

Con el máximo patrocinio institucional posible, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, abrió el Congreso Americano Buenos Aires 2026 de la FIA. En la apertura de la reunión organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), Milei saludó a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil y manifestó con firmeza que el país está en condiciones de recibir los campeonatos mundiales.

“Me animo a invitarlos a soñar conmigo: La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA, es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, enfatizó.

Luego de dar la mano a Ben Sulayem y charlar, fuera de micrófono, algunas palabras, el mandatario nacional agradeció la presencia de los clubes miembros de la FIA. Destacó que este congreso “es un reconocimiento al ACA por su gran aporte al automovilismo nacional” y recordó a los grandes pilotos y sus campañas en la F1, como a Juan Manuel Fangio, José Froilán González, Carlos Reutemann y la actualidad con Franco Colapinto.

Insistió en que el deporte motor y su pasión, surgió con las bases que plantó el ACA en su fundación, en el año 1904. “Lo que hizo esta institución es un caso de algo que en este país solemos olvidar: El privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente”. Reafirmó esto cuando dijo que “desde su creación el ACA entendió su lugar dentro del automovilismo argentino”. Enumeró algunos de estos hitos, al señalar la histórica creación de la oficina topográfica, las obras viales y las estaciones de servicio. “Así de lejos se puede llegar cuando la sociedad civil de organiza y nadie le pone la bota del Estado encima”, insistió.

“La recepción de este congreso significa un logro del ACA, como también el reconocimiento a un país que está cambiando. Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza, de que este es otra vez un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital”, comentó el primer mandatario nacional.

Javier Milei enfatizó en la historia del país con la F1 en el circuito porteño: “Argentina es un país amante de los autos y esa pasión por las carreras es atemporal. Durante tres épocas distintas la Fórmula 1 corrió en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con las tribunas repletas cada domingo”.

“La última vez fue en 1998, hace ya 28 años; sin embargo en ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó”, continuó el presidente. “Lo único que faltó durante 28 años fue que el mundo vuelva a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir, que en Argentina volviera a existir el mercado para una competición de semejante calibre”, prosiguió, antes de su gran mensaje.

El mensaje final de Javier Milei

Tras los aplausos del momento, incluyendo a Mohammed Ben Sulayem y la delegación de la FIA, Javier Milei completó su mensaje. “Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que las categorías exigen antes de elegir un país. Tenemos absolutamente todo, es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección. Los invito a que este congreso sea el primer paso para ese regreso”, sentenció.

El cierre fue directo y con nombre propio: “Avancemos juntos a toda velocidad para convertir este sueño en realidad. Queremos ver a Colapinto en el país”, en referencia al piloto Franco Colapinto, a quien antes del discurso había citado como una de las grandes promesas del automovilismo argentino actual.