Donald Trump no descartó revisar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas.

El presidente Donald Trump dijo que “siempre revisa todas las posturas”. En Argentina analizan sus dichos con cautela y sin hablar de un giro diplomático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta revisar la postura de Washington respecto de las Islas Malvinas, en medio de la disputa de soberanía que mantienen Argentina y Reino Unido.

“Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, respondió el mandatario estadounidense ante una consulta de periodistas en el Despacho Oval sobre la posición de su país respecto del archipiélago.

La postura de Donald Trump

Se trata de la primera vez que Trump se refiere públicamente a la histórica disputa entre Argentina y Reino Unido desde que asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Sus declaraciones se produjeron luego de que el diario británico The Telegraph revelara que Washington analiza sus compromisos con distintos aliados del Atlántico en función de las nuevas metas de gasto en defensa impulsadas por la administración republicana.

Consultado sobre si esperaba que el Reino Unido incrementara sus compromisos militares, Trump sostuvo: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

El origen de la controversia se encuentra en una publicación de The Telegraph, que informó que funcionarios estadounidenses evalúan si sus aliados de la OTAN cuentan con planes creíbles para alcanzar el objetivo de destinar el 5% del Producto Bruto Interno a defensa.

Según el medio británico, Londres recibió una atención especial dentro de esa revisión debido a que Washington considera insuficiente la hoja de ruta presentada hasta el momento para cumplir con las nuevas metas.

Un alto funcionario estadounidense citado por el diario señaló que el plan británico constituye “un paso en la dirección correcta”, aunque advirtió que “un paso en la dirección correcta no es suficiente”.

La eventual revisión de la posición estadounidense sobre Malvinas adquiere especial relevancia por el impacto que podría tener en la relación entre Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Hasta ahora, Washington sostuvo una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las islas, aunque históricamente mantuvo una relación cercana con Londres.

Ante una consulta específica sobre la posibilidad de modificar esa postura, el funcionario citado por The Telegraph afirmó que las conversaciones con el Reino Unido son “francas” y que “no se descarta ninguna opción” para impulsar el reparto de la carga militar que reclama la Casa Blanca.

Cautela del Gobierno argentino

En la Argentina, el Gobierno de Javier Milei optó por la cautela frente a las declaraciones del presidente estadounidense. Según pudo saber Infobae, en el Poder Ejecutivo consideran que los dichos deben interpretarse dentro de la estrategia general de Trump para presionar a los integrantes de la OTAN para que aumenten su inversión en defensa.

Por el momento, en la Casa Rosada no interpretan las declaraciones como un cambio formal de la política exterior de Washington sobre las Islas Malvinas.

La posición oficial estadounidense había sido ratificada a mediados de agosto por el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. En declaraciones a TN, el diplomático aseguró que no se había producido ninguna modificación en la postura de su país.

“Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, afirmó Lamelas.

Mientras tanto, Argentina mantiene su reclamo histórico de soberanía sobre el archipiélago, mientras que el Reino Unido sostiene que las Islas Malvinas son un territorio británico de ultramar y reafirmó durante este año esa posición.

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