Uno Entre Rios | Ovación | Lisandro Martínez

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

El defensor central nacido en Gualeguay despidió al capitán argentino tras su retiro de la Selección: “Tu legado será eterno, gracias por todo”.

31 de agosto 2026 · 16:36hs
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una catarata de mensajes de despedida. Entre ellos apareció el de un entrerriano que compartió con el capitán dos Mundiales: Lisandro Martínez. El defensor nacido en Gualeguay utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al rosarino y agradecerle por todo lo vivido con la camiseta argentina.

Tras el anuncio de Messi sobre su retiro del seleccionado, el entrerriano eligió recordar los años compartidos con el rosarino, tanto dentro como fuera de la cancha. Con una extensa publicación, Licha repasó los momentos que vivieron juntos y destacó la importancia del capitán en la historia reciente de la Albiceleste.

El santiagueño debutó en la Primera de Boca en 2020, con 18 años.

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Arenas avanzó de fase en el Torneo Federal Regional Amateur Femenino Sub 13.

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

“Sabíamos que este día iba a llegar… pero en el fondo nunca quisimos aceptarlo”, comenzó el defensor, antes de referirse a todo lo que atravesaron durante su etapa juntos en el seleccionado.

“Fueron tantos años compartidos que es imposible poner en palabras todo lo que vivimos juntos. Victorias que van a quedar para siempre en la historia, momentos inolvidables con la camiseta más linda del mundo, risas en cada concentración, charlas que quedan guardadas en el corazón y también los momentos difíciles que nos hicieron más fuertes como grupo”, escribió Martínez.

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

El futbolista entrerriano también hizo hincapié en lo que Messi representó más allá de sus actuaciones dentro del campo de juego.

“Tu grandeza no fue solo dentro de la cancha, fenómeno. Fue en cada gesto, en cada palabra, en cada ejemplo. Nos enseñaste que las acciones valen mucho más que las palabras, a competir, a creer, a no bajar los brazos nunca y a representar a la Selección Argentina como se debe”, expresó.

El agradecimiento de Licha

En otro tramo de su publicación, Martínez agradeció todo lo que Messi hizo por la Selección y destacó especialmente el acompañamiento de su familia durante toda su carrera.

“Gracias por todo lo que le diste al país, a los hinchas que te bancaron siempre y a tu familia que estuvo a tu lado en cada paso del camino. Ellos saben mejor que nadie todo lo que luchaste para llegar hasta donde llegaste”, manifestó.

El entrerriano, además, valoró la posibilidad de haber formado parte de una generación que quedó marcada para siempre en la historia del fútbol argentino.

“Me llevo el orgullo enorme de haber compartido tantos años con vos, de haber sido parte de esta historia y de haber aprendido del mejor de todos”, señaló.

Finalmente, Licha Martínez cerró su mensaje con una frase que resume el sentimiento que generó la despedida del capitán argentino: “Te vas de la Selección, pero tu legado será eterno. Gracias por todo, capitán ”.

De esta manera, el defensor nacido en Gualeguay se sumó a los numerosos mensajes que recibió Messi luego de anunciar el cierre de su ciclo con la camiseta argentina. Y lo hizo desde un lugar especialmente significativo: el de un entrerriano que tuvo el privilegio de compartir con el capitán dos Mundiales y ser parte de una de las etapas más gloriosas de la historia de la Selección.

Lisandro Martínez Lionel Messi Selección Argentina historia
Noticias relacionadas
Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur.

Santa María de Oro es finalista de la Región Litoral Sur

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Escándalo en Brasil: un jugador del Vasco da Gama implicado en una causa por tráfico de drogas y armas

Escándalo en Brasil: un jugador del Vasco da Gama implicado en una causa por tráfico de drogas y armas

Lionel Messi, con la emoción a flor de piel.

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Ultimo Momento
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario

Daminato, 140 años acompañando la historia y las transformaciones de Rosario

Policiales
Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ovación
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

La provincia
El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Dejanos tu comentario