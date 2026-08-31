El defensor central nacido en Gualeguay despidió al capitán argentino tras su retiro de la Selección: “Tu legado será eterno, gracias por todo”.

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una catarata de mensajes de despedida. Entre ellos apareció el de un entrerriano que compartió con el capitán dos Mundiales: Lisandro Martínez. El defensor nacido en Gualeguay utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al rosarino y agradecerle por todo lo vivido con la camiseta argentina.

Tras el anuncio de Messi sobre su retiro del seleccionado, el entrerriano eligió recordar los años compartidos con el rosarino, tanto dentro como fuera de la cancha. Con una extensa publicación, Licha repasó los momentos que vivieron juntos y destacó la importancia del capitán en la historia reciente de la Albiceleste.

“Sabíamos que este día iba a llegar… pero en el fondo nunca quisimos aceptarlo”, comenzó el defensor, antes de referirse a todo lo que atravesaron durante su etapa juntos en el seleccionado.

“Fueron tantos años compartidos que es imposible poner en palabras todo lo que vivimos juntos. Victorias que van a quedar para siempre en la historia, momentos inolvidables con la camiseta más linda del mundo, risas en cada concentración, charlas que quedan guardadas en el corazón y también los momentos difíciles que nos hicieron más fuertes como grupo”, escribió Martínez.

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

El futbolista entrerriano también hizo hincapié en lo que Messi representó más allá de sus actuaciones dentro del campo de juego.

“Tu grandeza no fue solo dentro de la cancha, fenómeno. Fue en cada gesto, en cada palabra, en cada ejemplo. Nos enseñaste que las acciones valen mucho más que las palabras, a competir, a creer, a no bajar los brazos nunca y a representar a la Selección Argentina como se debe”, expresó.

El agradecimiento de Licha

En otro tramo de su publicación, Martínez agradeció todo lo que Messi hizo por la Selección y destacó especialmente el acompañamiento de su familia durante toda su carrera.

“Gracias por todo lo que le diste al país, a los hinchas que te bancaron siempre y a tu familia que estuvo a tu lado en cada paso del camino. Ellos saben mejor que nadie todo lo que luchaste para llegar hasta donde llegaste”, manifestó.

El entrerriano, además, valoró la posibilidad de haber formado parte de una generación que quedó marcada para siempre en la historia del fútbol argentino.

“Me llevo el orgullo enorme de haber compartido tantos años con vos, de haber sido parte de esta historia y de haber aprendido del mejor de todos”, señaló.

Finalmente, Licha Martínez cerró su mensaje con una frase que resume el sentimiento que generó la despedida del capitán argentino: “Te vas de la Selección, pero tu legado será eterno. Gracias por todo, capitán ”.

De esta manera, el defensor nacido en Gualeguay se sumó a los numerosos mensajes que recibió Messi luego de anunciar el cierre de su ciclo con la camiseta argentina. Y lo hizo desde un lugar especialmente significativo: el de un entrerriano que tuvo el privilegio de compartir con el capitán dos Mundiales y ser parte de una de las etapas más gloriosas de la historia de la Selección.