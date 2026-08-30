En Concordia impulsan un canal de diálogo ante la crisis en el comercio

Desde el sector de Concordia crearon un Comité de acompañamiento. El 60% entiende que su empresa está en un nivel de operación “parcialmente activa”.

Un informe elaborado en el primer semestre del año por parte del Centro de Comercio, Industria y Servicio de Concordia demuestra la complejidad que pasa el rubro en la ciudad y tras ellos se conformó un Comité para el acompañamiento hacia el sector.

En el relevamiento efectuado a 115 comerciantes de sectores comercial, industrial y de servicio evidenció que el 60% definió la condición actual de las operaciones de su empresa como “parcialmente activa”, el 33% “completamente activa”, mientras que el 7% restante manifiesta que su empresa está “sin actividad”.

“Las empresas enfrentamos hoy un escenario particularmente complejo, caracterizado por una importante caída del consumo, una creciente desigualdad competitiva, el aumento de los costos de servicios e insumos y una fuerte presión fiscal”, comentaron desde el sector.

“Frente a esta realidad, creemos que es fundamental seguir escuchando de primera mano a nuestros asociados, conocer las dificultades concretas que están atravesando y detectar aquellos problemas que requieren gestiones específicas”, agregaron.

La estadística en el sector, que en muchos casos abarca a las Pymes, indicó que en cuanto al estado de sus ventas, respecto al primer semestre de 2025 el 69,6% afirmó tener caída en sus ventas: el 42,6% una caída de entre el 1 y el 25%. También los consultados precisaron que un 13,9% declaró haber tenido una mejora en sus ventas. En tanto que el 16,5% afirma tener el mismo nivel de ventas del primer semestre del 2025.

Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicio de Concordia precisó que “en este momento tan particular entendemos que debemos ampliar el circulo, intentar tomar contacto con gente que nos cuenten sus problemas, sumar apoyo. Creemos que es importante porque se ha repetido en otros lugares del país”.

“Queremos detectar las problemáticas que se han generado, ver las coincidencias con otras empresas e iniciar algún tipo de gestión en conjunto. Nosotros somos un vehículo para canalizar este tipo de inquietudes y que lleguen a buen puerto”, manifestó el empresario.

Es por ello que desde la institución se busca invitar a los socios a acercar sus situaciones, inquietudes y necesidades. “El objetivo es analizarlas en conjunto, identificar problemáticas comunes y generar las gestiones y acciones que estén a nuestro alcance ante los organismos y autoridades correspondientes”, repitieron desde el Centro.

“En momentos difíciles, nuestra responsabilidad es estar más cerca de nuestras empresas y acompañarlas. La conformación de este Comité busca precisamente fortalecer ese trabajo y generar un espacio institucional desde el cual podamos escuchar, acompañar, gestionar y defender los intereses de nuestros representados. La participación y el aporte de cada empresa será fundamental para construir, desde nuestra institución, una respuesta conjunta en defensa de las Pymes, el empleo y el entramado productivo de Concordia”, comentaron.

El cumplimiento de comerciantes de Concordia

El dato que se desprende también del relevamiento realizado a comerciantes es que en cuanto al pago de impuestos y tasas correspondientes al período enero/junio de este año, el 50,4% respondió por el pago íntegro de los mismos, el 40% de los encuestados sólo los ha abonado parcialmente y el 9,6% admitió no haber pagado los mismos. Respecto de la venta online en este 2026, y su incidencia en el total de operaciones comerciales, el 58,3% de los encuestados afirma estar operando en línea.

Y sobre un punto central y preocupante en términos del sostenimiento laboral, destacaron que aquellas empresas que tienen personal, respecto a la conflictividad registrada en el año 2025, el 71,5% respondió que no ha tenido conflictos laborales mientras que el 28,4% restante ha respondido afirmativamente.

Por último, el dato para nada alentador en cuanto al comportamiento que podría tener la situación de su negocio durante los próximos 12 meses, el 43,5% respondió que seguirá “igual”, el 27% “mejor”, un 20% “peor”, 5,2% “mucho mejor” y “mucho peor” un 4,3%. “La verdad que sí, es más que preocupante, no hace más que seguirnos preocupando, lamentablemente”, cerró Lampazzi.