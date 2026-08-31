La mamá de Messi tras el retiro de la Selección: "Sigo llorando, pero lo importante es que él sea feliz"

Celia Cuccittini se manifestó luego del resonante anuncio de Messi. Reveló el dolor familiar tras la decisión y el peso del reciente fallecimiento de su esposo.

El impacto por el anuncio de Lionel Messi, quien este lunes confirmó a través de sus redes sociales el punto final a su ciclo con la Selección argentina tras más de 21 años de trayectoria, sumó en las últimas una palabra muy buscada: la de su entorno más íntimo.

Celia Cuccittini , la madre del ahora ex capitán argentino, rompió el silencio tras el posteo de su hijo. A través de un intercambio de mensajes con el programa Intrusos (América TV), la popular Puchi autorizó a que sus palabras fueran leídas al aire para reflejar la intimidad del emotivo momento que atraviesa el círculo familiar de Leo.

Lo que dijo la mamá de Messi

Sin ocultar la angustia que provocó la despedida del último gran ídolo nacional, la mamá del astro rosarino expresó el sentimiento que invade por estas horas a todo su hogar. "Sigo llorando, aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes. Pero lo importante es que él sea feliz", transmitió de forma abierta.

Asimismo, Celia dejó en evidencia cómo influyó el reciente y doloroso fallecimiento de su esposo y padre del futbolista, Jorge Messi, hecho que terminó por precipitar el cierre del ciclo del 10 con la camiseta albiceleste luego de disputar la final del Mundial de 2026.

"El papá siempre decía: '¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?'. Y pasó todo junto. Increíble", concluyó la madre de Leo, aludiendo a la dolorosa coincidencia entre la pérdida del sostén familiar y la despedida deportiva de Lionel del seleccionado nacional.