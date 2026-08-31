En la ciudad de Crespo, la Provincia realizó el segundo Encuentro de la Red de Problemáticas de Consumo. Hubo referentes de toda la provincia.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Abordaje de Problemáticas de Consumo, en articulación con la Municipalidad de Crespo, llevó adelante una instancia de trabajo y participación que reunió a referentes de distintos puntos de la provincia.

El segundo Encuentro de la Red de Problemáticas de Consumo, realizado en Crespo, tuvo como objetivo fortalecer y consolidar el trabajo en red, generando un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva orientado a profundizar las estrategias territoriales para el abordaje integral de las problemáticas de consumo, en el marco de las políticas provinciales de salud mental.

Participaron más de 170 referentes vinculados a hospitales y centros de salud de la red sanitaria provincial, comunidades terapéuticas, organizaciones de la sociedad civil y equipos profesionales de distintas disciplinas. Asimismo, estuvieron presentes autoridades locales, docentes universitarios y representantes de diferentes áreas y organismos del Estado provincial.

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo de diferentes temáticas. Allí se compartieron experiencias y realidades de los distintos dispositivos y localidades, se identificaron fortalezas y desafíos y se construyeron criterios y pautas comunes para fortalecer las respuestas frente a las problemáticas de consumo en cada territorio.

El encuentro permitió, además, reafirmar el compromiso del Estado provincial con un abordaje integral basado en una perspectiva de derechos y en el cumplimiento de los principios y lineamientos establecidos por la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. En este sentido, se promovieron acciones interdisciplinarias, comunitarias e inclusivas orientadas a garantizar el respeto por la dignidad y la autonomía de las personas, fortalecer las redes de acompañamiento y las respuestas territoriales, y prevenir prácticas que puedan profundizar situaciones de aislamiento o exclusión.

Otros datos

La participación de referentes de toda la provincia permitió poner en común las particularidades y desafíos que atraviesan las distintas comunidades y, al mismo tiempo, consolidar una mirada provincial sobre una problemática compleja que requiere respuestas articuladas, sostenidas y cercanas a cada territorio.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Salud de Entre Ríos continúa fortaleciendo el trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno, los servicios y dispositivos de la red sanitaria, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad, con el propósito de construir respuestas efectivas frente a las problemáticas de consumo.

Cabe destacar que, desde el Programa Provincial de Abordaje de Problemáticas de Consumo, bajo la coordinación de Maximiliano Smith, el trabajo en red constituye una política de gestión sostenida en el tiempo, orientada tanto a la prevención como al abordaje integral de los consumos problemáticos. ,

En este marco, la Red de Problemáticas de Consumo se consolida como un espacio provincial de articulación y construcción colectiva, que permite fortalecer los vínculos entre los actores que intervienen en el territorio, compartir saberes y experiencias y avanzar en el desarrollo de políticas públicas integrales.