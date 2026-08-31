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Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

El futbolista Gabriel Carrera, de Constitución, debió ser asistido luego de sufrir un impacto durante el encuentro ante La Bianca. El club pidió una cadena de oración por su recuperación.

31 de agosto 2026 · 14:46hs
Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Un momento de preocupación se vivió durante el partido que disputaron La Bianca y Constitución en Concordia, cuando el jugador de Constitución, Gabriel Carrera, sufrió un golpe durante una jugada y posteriormente perdió el conocimiento dentro del campo de juego.

De acuerdo con versiones recogidas por Diario Río Uruguay, el impacto se habría producido de manera accidental durante una disputa de pelota. Las personas que observaron la situación desde el lugar indicaron que, si bien el jugador habría recibido un golpe en la zona de la cabeza, no se habría tratado de una acción intencional.

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Según las mismas versiones, Carrera continuó algunos instantes en el terreno de juego luego del impacto. El futbolista habría sido consultado sobre su estado y manifestó encontrarse bien, aunque posteriormente volvió a ser preguntado por el entrenador de Constitución, que no lo veía bien.

El momento que generó preocupación

Además, se pudo saber que luego de aquella situación, Carrera continuó en el campo hasta que finalmente se desplomó. Fue entonces cuando se generó la preocupación entre los jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y las personas presentes en el encuentro.

Los testimonios indican que el futbolista permaneció inconsciente durante varios minutos y que, ante la situación, inmediatamente se solicitó la presencia de una ambulancia para que pudiera recibir asistencia médica.

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

De acuerdo con lo observado en el lugar, jugadores de ambos equipos se acercaron rápidamente para auxiliar al futbolista. La intervención incluyó a integrantes tanto de Constitución como de La Bianca, mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencia.

La asistencia dentro de la cancha

Según se pudo saber, la ambulancia habría llegado aproximadamente entre tres y cuatro minutos después de que se produjera la caída. Durante ese lapso, las personas que se encontraban en el campo procuraron asistir al jugador y evitar movimientos innecesarios.

De acuerdo con lo relatado por quienes observaron el episodio, Carrera no reaccionaba inicialmente y por ese motivo se habría procurado no movilizarlo demasiado mientras permanecía tendido en el terreno de juego.

Posteriormente, cuando comenzó a reaccionar, los responsables de la asistencia pudieron movilizarlo y finalmente subirlo a la ambulancia para continuar con la atención correspondiente. La situación generó preocupación entre quienes participaban del encuentro y el público presente.

El pedido del club Constitución de Concordia

Tras lo ocurrido, Constitución difundió una publicación en sus redes sociales para informar sobre la situación de su futbolista y pedir acompañamiento para su recuperación, cuyo estado de salud se daría a conocer durante la mañana de este lunes.

El club publicó un mensaje en el que comunicó que “hoy nuestro jugador Carrera Gabriel sufrió un golpe donde perdió en conocimiento” y pidió “una Oración para su pronta recuperación y que pueda volver a ser lo que más le gusta”.

En la misma publicación, la institución destacó el recorrido que había realizado el futbolista y señaló que “Gabi debutó este torneo en primera división por sus esfuerzos, compromiso y su talento” y remarcó que “hoy necesita nuestra oración y fuerza”.

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