Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

La inscripción para artesanos y artesanas de Entre Ríos es online, gratuita y el plazo va del 31 de agosto al 30 de septiembre de este año.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abre una nueva convocatoria para la actualización e incorporación de artesanas y artesanos al Registro Provincial de la actividad. La inscripción es online, gratuita y el plazo va del 31 de agosto al 30 de septiembre de este año. La iniciativa está destinada tanto a quienes ya forman parte del Registro y necesitan actualizar sus datos, como a aquellas artesanas y artesanos de la provincia que aún no se encuentran registrados y deseen incorporarse.

El Registro Provincial fue creado en el marco de la Ley Provincial de Artesanías, constituyéndose como una herramienta fundamental para el reconocimiento, protección, difusión, promoción y comercialización de la producción artesanal entrerriana.

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La actualización permitirá contar con información vigente sobre quienes integran el sector artesanal en los distintos departamentos y localidades de Entre Ríos, sus oficios, técnicas, materiales y producciones, fortaleciendo el diseño de políticas públicas específicas y generando nuevas posibilidades de participación en actividades, convocatorias, ferias, exposiciones y acciones de promoción.

Federalizar la herramienta

Al mismo tiempo, invitan especialmente a nuevos artesanos a incorporarse al registro, con el objetivo de continuar ampliando y federalizando esta herramienta y reconocer la diversidad de prácticas, conocimientos y saberes que conforman el patrimonio artesanal de Entre Ríos.

Abren una nueva convocatoria del Registro Provincial de Artesanas y Artesanos de Entre Ríos

La convocatoria contempla dos modalidades:

*Actualización de datos: destinada a los artesanos que ya se encuentren inscriptos en el Registro Provincial y necesiten actualizar información personal, datos de contacto, localidad, rubro, técnicas, materiales, imágenes de sus producciones u otros antecedentes.

*Nueva inscripción: destinada a los artesanos entrerrianos que todavía no formen parte del Registro y deseen iniciar el proceso de incorporación.

El Registro se implementa a través de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain.

Consultas: [email protected]