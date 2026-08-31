Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Al menos cuatro personas sufrieron heridas debido a una colisión frontal con un camión. El siniestro vial alteró el tránsito por el puente Victoria - Rosario

El puente Victoria- Rosario quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

Un choque ocurrido este lunes a la madrugada provocó un corte de tránsito total cerca del puente Victoria- Rosario. El bloqueo se confirmó horas después del vuelco de un automóvil que impactó con un camión cuando sus ocupantes iban a cruzar hacia la vecina provincia de Santa Fe.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) advirtió a primera hora que no se podía ingresar hacia Entre Ríos desde avenida Circunvalación. En el marco del operativo se implementaron desvíos para tomar bulevar Rondeau en el extremo norte de la autopista urbana.

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Previamente, se habían formado largas filas de vehículos sobre ambas manos de la ruta nacional 174. Por entonces, las víctimas ya habían sido asistidas por los bomberos y trasladadas para recibir tratamiento médico.

El puente Victoria - Rosario quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

¿Cómo fue el choque en el puente Victoria- Rosario?

El camionero involucrado en el siniestro vial resultó ileso. En cambio, el Renault Clio quedó dado vuelta sobre la calzada y al menos cuatro personas resultaron heridas debido a la colisión frontal.

ATENCIÓN corte total de tránsito en Puente Rosario Victoria KM 8. Evitar la zona, se registran múltiples demoras. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) August 31, 2026

El transportista ingresó al puente por error, ya que tenía que viajar hacia Córdoba y se pasó en avenida Circunvalación. Alrededor de las 5.30 de la mañana perdió el control y golpeó el auto que circulaba en sentido contrario a la altura del kilómetro 8.

El chofer dijo que se distrajo "un segundo" y pegó un volantazo cuando se dio cuenta de había invadido el carril opuesto. Se mostró apenado por la colisión con el coche: "Quise esquivarlo y no me dio", dijo según publicó La Capital.

Los bomberos tuvieron que cortar parte de la carrocería del Clio para sacar a quienes estaban en el habitáculo. Si bien las víctimas ya habían sido trasladadas, la ruta permanecía bloqueada a unos dos kilómetros de la estación de peaje.