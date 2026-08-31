Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

El dueño de una distribuidora de Concepción del Uruguay es investigado por la Justicia Federal por la presunta comercialización de cigarrillos truchos. La causa tiene como querellante a la firma tabacalera Massalin Particulares, que comercializa algunas de las marcas más populares de Argentina.

Según supo UNO , la causa comenzó el 2 de julio de 2024 con una denuncia ante la Prefectura Naval Argentina en Paranacito sobre la venta de cigarrillos falsos y sin estampillas fiscales en Gualeguaychú. A partir de ello, el Ministerio Público Fiscal dispuso diversas medidas investigativas que permitieron advertir la existencia de una presunta operatoria organizada dedicada a la distribución y comercialización de cigarrillos falsificados con estampillas fiscales apócrifas en distintas localidades de Entre Ríos y otras provincias del país.

En ese contexto, se identificaron a distintos integrantes de la maniobra, entre ellos a Sebastián Edmundo Blanchet, titular de la “Distribuidora El Portal” en Concepción del Uruguay, en su rol de proveedor mayorista intermedio. El 5 de mayo, hubo una serie de allanamientos donde se secuestraron elementos vinculados con los hechos investigados, entre ellos un furgón propiedad de Blanchet.

Recientemente, el 27 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó la devolución del utilitario Peugeot Expert Premium 1.6 secuestrado al principal sospechoso, señalando que el bien habría sido utilizado en la logística de la red ilegal. Así, confirmó una resolución previa de la Justicia Federal de Gualeguaychú, que el 5 de junio rechazó el pedido de restitución del vehículo.

Un aspecto destacado es el rol activo de la tabacalera Massalin Particulares (junto a Tabacalera Sarandí) como parte querellante. Sus abogados expusieron que el vehículo en disputa no fue retenido meramente por estar en un inmueble allanado, sino que tareas de observación previas lo situaron directamente operando en el circuito de distribución ilegal.

La defensa, en tanto, alegó que no hay pruebas pendientes sobre el utilitario y que mantenerlo secuestrado de forma indefinida vulnera sus derechos. Argumentó que el furgón se utiliza para la actividad comercial lícita de la distribuidora (que opera desde 1998) y planteó el perjuicio ganancial para la cónyuge de Blanchet, quien no está imputada. En su lugar, sugirió medidas menos severas como restricciones registrales o prohibición de enajenar.

La postura fiscal y el fallo del Tribunal

Tanto la Fiscalía como la querella rechazaron la solicitud. Massalin Particulares S.R.L. detalló que el Peugeot Expert fue filmado realizando recorridos logísticos regulares desde el depósito de Blanchet hacia comercios minoristas, donde entregaba cartones de cigarrillos y cobraba en efectivo. Argumentaron que la falta de mercadería ilícita dentro del furgón al momento del allanamiento no descarta su rol en la red, puesto que el proceso continúa y resta peritar abundante material.

Por su parte, la fiscal general ad hoc María Elena Nerone subrayó que la instrucción se encuentra en una etapa inicial. Remarcó que el tiempo transcurrido desde el secuestro (5 de mayo) es breve considerando la complejidad de la causa. Y detalló que restan pericias cruciales, como la desintervención de la documentación secuestrada, pericias sobre la mercadería y la extracción forense de dispositivos móviles.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Beatriz Estela Aranguren, Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez, convalidó la negativa al pedido de devolución. Los jueces señalaron que, aunque Blanchet poseía el bien desde 2020 y aún no ha sido indagado, reviste la calidad de imputado y el rodado está fuertemente vinculado a la maniobra delictiva. Por ello, concluyeron que levantar la medida resulta prematuro, subsistiendo el riesgo de que el furgón sea objeto de decomiso definitivo según el artículo 23 del Código Penal de la Nación.