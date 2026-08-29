Otro caso de maltrato animal se detectó en Concordia. Un perro cachorro tenía sus orejas seccionadas.

Concordia: rescataron a dos perros que estaban desnutridos y en condiciones de maltrato

El procedimiento se realizó este sábado por la mañana en un domicilio de la jurisdicción de Comisaría Segunda de Concordia . Un veterinario policial constató el estado de los animales y recomendó retirarlos del lugar. Ambos quedaron al cuidado de proteccionistas.

Personal de Comisaría Segunda intervino este sábado por la mañana en un domicilio de su jurisdicción, a raíz de una situación vinculada a un presunto caso de maltrato animal .

El estado de los perros

Durante el procedimiento intervino un veterinario policial, quien constató que en el lugar había dos perros con signos de desnutrición y maltrato. Ante esta situación, el profesional recomendó que los animales fueran retirados del domicilio para garantizar su resguardo y que recibieran la atención veterinaria correspondiente.

Según se informó, los efectivos comunicaron lo constatado a la propietaria de los animales, quien manifestó que no podía continuar manteniéndolos y realizó la entrega voluntaria de ambos mediante un acta formal.

Posteriormente, integrantes de un grupo de proteccionistas se hicieron cargo de los animales. Uno de ellos, un perro cachorro, presentaba sus orejas seccionadas, por lo que fue retirado para recibir atención veterinaria.

En tanto, el segundo animal, una perra de mayor tamaño, también fue trasladado y quedó bajo el cuidado de un proteccionista.

Finalmente, se realizaron las actuaciones policiales correspondientes para dejar constancia de la intervención.