El hecho ocurrió en Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y la víctima fue identificada como Emma Eluney Cabral. El perro fue trasladado a Zoonosis.

Un perro pitbull mató a una beba de cinco meses en la localidad de Pablo Nogués , partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Ahora, al Justicia intenta esclarecer en qué circunstancias ocurrió todo dentro de una vivienda de la calle O’Brien al 4300 en Buenos Aires. El perro fue trasladado a Zoonosis.

Fuentes policiales precisaron que el trágico episodio ocurrió en una vivienda de la calle O’Brien al 4300 . La víctima fue identificada como Emma Eluney Cabral .

El reconocimiento a quienes hacen a diario La Mañana de La Red

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un perro pitbull mató a una beba de cinco meses

Al recibir la denuncia del hecho al 911, personal del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas se presentó en el lugar y entrevistó a la dueña del animal. Durante su relato de los hechos, la mujer refirió que, momentos antes, su hija pasó a visitarla con Emma, su nieta, y en un descuido el pitbull ingresó y mordió a la menor en la cabeza.

Ante este apremiante escenario, varios vecinos de la cuadra se acercaron al lugar y ayudaron a la madre de la beba para trasladarla de urgencia al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete. Los médicos de guardia intentaron estabilizar a la víctima, que finalmente no resistió las graves heridas y murió en el lugar.

Micaela, tía de la menor fallecida, dialogó con un medio local y aseguró que todo ocurrió cuando su cuñada dejó a la beba durmiendo en la cama. En ese contexto, el animal ingresó y la atacó en la cabeza.

“Esos perros son así. Un día se levantan bien, otro día se levantan mal... Esos perros son muy asesinos, no sirve tenerlos en la casa”, sostuvo la mujer durante el contacto con Canal Provincial.

Desesperada, la madre de la niña salió corriendo de la casa con ella en brazos, pero al llegar a su domicilio tropezó y ambas cayeron sobre la vereda. “La nena estaba toda ensangrentada. No sé si la mató en el acto o la nena se quedó sin vida en el hospital, porque allá cuando entró mi tía vio que había varios médicos rodeándola y apretándole el pecho”, detalló.

Un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

El lugar de los hechos en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas (google maps)

Luego, Micaela aseguró que no fue la primera vez que este perro ataca a vecinos del barrio. “Ellos lo tienen suelto al perro. Ya ha matado a otros perros, ha mordido gente, pero para ellos no hace nada”, señaló.

Ahora, el fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín, concentra su trabajo en la reconstrucción de los minutos previos al ataque, un punto central para determinar la eventual cadena de responsabilidades.

En el lugar se desplegaron las primeras actuaciones policiales y judiciales una vez que se confirmó la muerte de la beba. A partir de ese momento, el caso pasó a la órbita de la Fiscalía competente, que ordenó medidas para preservar elementos de interés para el expediente. Según la información consignada por el portal Informe Norte, la pesquisa busca establecer cómo se produjo el ataque, qué personas se encontraban en la vivienda al momento del hecho y si existieron condiciones previas que puedan resultar relevantes para la causa.

Entre las decisiones inmediatas adoptadas por la Justicia, una de las principales fue el retiro del animal del domicilio. El perro fue trasladado a la dependencia de Zoonosis local, donde permanecerá aislado y bajo observación durante diez días, de acuerdo con los protocolos sanitarios y de comportamiento que suelen aplicarse en este tipo de casos.

Además, la Fiscalía ordenó la revisión de testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento que permita establecer cómo se encontraba la menor, qué medidas de resguardo existían dentro de la vivienda y cuál era la situación del perro antes del episodio.