Uno Entre Rios | Policiales | Buenos Aires

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

El hecho ocurrió en Pablo Nogués, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y la víctima fue identificada como Emma Eluney Cabral. El perro fue trasladado a Zoonosis.

31 de agosto 2026 · 14:14hs
Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Un perro pitbull mató a una beba de cinco meses en la localidad de Pablo Nogués, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Ahora, al Justicia intenta esclarecer en qué circunstancias ocurrió todo dentro de una vivienda de la calle O’Brien al 4300 en Buenos Aires. El perro fue trasladado a Zoonosis.

Fuentes policiales precisaron que el trágico episodio ocurrió en una vivienda de la calle O’Brien al 4300. La víctima fue identificada como Emma Eluney Cabral.

 Gardel compró la propiedad el 9 de junio de 1926 a Ramón Gorina, cinco días antes del cumpleaños de su madre

La casa que Gardel compartió con su madre y hoy revive su historia

En el Día de la Radio el reconocimiento a quienes hacen a diario La Mañana de la Red

El reconocimiento a quienes hacen a diario La Mañana de La Red

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un perro pitbull mat&oacute; a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un perro pitbull mató a una beba de cinco meses

Al recibir la denuncia del hecho al 911, personal del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas se presentó en el lugar y entrevistó a la dueña del animal. Durante su relato de los hechos, la mujer refirió que, momentos antes, su hija pasó a visitarla con Emma, su nieta, y en un descuido el pitbull ingresó y mordió a la menor en la cabeza.

Ante este apremiante escenario, varios vecinos de la cuadra se acercaron al lugar y ayudaron a la madre de la beba para trasladarla de urgencia al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete. Los médicos de guardia intentaron estabilizar a la víctima, que finalmente no resistió las graves heridas y murió en el lugar.

Micaela, tía de la menor fallecida, dialogó con un medio local y aseguró que todo ocurrió cuando su cuñada dejó a la beba durmiendo en la cama. En ese contexto, el animal ingresó y la atacó en la cabeza.

“Esos perros son así. Un día se levantan bien, otro día se levantan mal... Esos perros son muy asesinos, no sirve tenerlos en la casa”, sostuvo la mujer durante el contacto con Canal Provincial.

Desesperada, la madre de la niña salió corriendo de la casa con ella en brazos, pero al llegar a su domicilio tropezó y ambas cayeron sobre la vereda. “La nena estaba toda ensangrentada. No sé si la mató en el acto o la nena se quedó sin vida en el hospital, porque allá cuando entró mi tía vio que había varios médicos rodeándola y apretándole el pecho”, detalló.

Un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

El lugar de los hechos en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas (google maps)

El lugar de los hechos en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas (google maps)

Luego, Micaela aseguró que no fue la primera vez que este perro ataca a vecinos del barrio. “Ellos lo tienen suelto al perro. Ya ha matado a otros perros, ha mordido gente, pero para ellos no hace nada”, señaló.

Ahora, el fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín, concentra su trabajo en la reconstrucción de los minutos previos al ataque, un punto central para determinar la eventual cadena de responsabilidades.

En el lugar se desplegaron las primeras actuaciones policiales y judiciales una vez que se confirmó la muerte de la beba. A partir de ese momento, el caso pasó a la órbita de la Fiscalía competente, que ordenó medidas para preservar elementos de interés para el expediente. Según la información consignada por el portal Informe Norte, la pesquisa busca establecer cómo se produjo el ataque, qué personas se encontraban en la vivienda al momento del hecho y si existieron condiciones previas que puedan resultar relevantes para la causa.

Entre las decisiones inmediatas adoptadas por la Justicia, una de las principales fue el retiro del animal del domicilio. El perro fue trasladado a la dependencia de Zoonosis local, donde permanecerá aislado y bajo observación durante diez días, de acuerdo con los protocolos sanitarios y de comportamiento que suelen aplicarse en este tipo de casos.

Además, la Fiscalía ordenó la revisión de testimonios, informes periciales y cualquier otro elemento que permita establecer cómo se encontraba la menor, qué medidas de resguardo existían dentro de la vivienda y cuál era la situación del perro antes del episodio.

Buenos Aires Pitbull Beba Malvinas Argentinas
Noticias relacionadas
maroon 5 vuelve a la argentina: se presenta el 3 de septiembre en el movistar arena

Maroon 5 vuelve a la Argentina: se presenta el 3 de septiembre en el Movistar Arena

Jamiroquai prepara su regreso a Buenos Aires con clásicos y nuevas canciones

El regreso del Space Cowboy: Jamiroquai vuelve a la Argentina

Soda Stereo hizo historia: ECOS cerró su paso por Buenos Aires con un récord histórico

Soda Stereo: ECOS cerró su paso por Buenos Aires con un récord histórico

Chajarí: un jurado popular declaro culpable a Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Ver comentarios

Lo último

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Ultimo Momento
Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Boca vendio a Exequiel Zeballos a Italia

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Buscan que perros y gatos puedan acompañar a adultos mayores en residencias geriátricas

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Policiales
Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Tragedia en Buenos Aires: un pitbull atacó y mató a una beba de cinco meses

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Prisión perpetua para Horacio Rafael Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Investigan a un distribuidor de Concepción del Uruguay por cigarrillos falsificados

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ruta 168: una disputa por la venta de frutillas terminó a los tiros y dejó tres heridos

Ovación
Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Las conmovedoras palabras de Lisandro Martínez hacia Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Torneo Federal Regional Amateur: Arenas sub 13 se metió en la final de la Zona Litoral Sur

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Entre Ríos se colgó la medalla de bronce en el Argentino U13

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Concordia: preocupación por un jugador que perdió el conocimiento tras un golpe durante un partido

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

La provincia
El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos avanza con el fin de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

Entre Ríos: abren una nueva convocatoria del Registro de Artesanas y Artesanos

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Por primera vez en 40 años, el gremio de los viales va a la huelga

Dejanos tu comentario