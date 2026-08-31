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El Torneo Nacional de Mayores finalizó con éxito en Concordia

Los equipos cordobeses General Paz Junior, en la rama femenina, y Colegio Angloamericano, en la masculina, fueron los campeones del Torneo Nacional Fase 1.

31 de agosto 2026 · 18:20hs
Los equipos masculino y femenino que se coronaron en el Torneo Nacional de Mayores Fase 1.

Prensa FEH

Los equipos masculino y femenino que se coronaron en el Torneo Nacional de Mayores Fase 1.

El Torneo Nacional Fase 1 de Mayores se disputó con éxito en Concordia, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Handball (FEH), protagonizado por el alrededor de 400 deportistas de la Región Centro y que tuvo como campeones a los equipos cordobeses Club General Paz Junior en damas y Colegio Angloamericano en caballeros.

Con la consagración, General Paz Junior y Colegio Angloamericano se ganaron la plaza del Torneo Nacional C de Clubes 2027.

Paracao será uno de los equipos que participará del Torneo Nacional en Concordia.

Concordia recibe al Torneo Nacional de Mayores

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El certamen también contó con participación de equipos de la Asociación Santafesina de Handball (ASH), la Asociación Rosarina de Handball (ARH), la Federación Cordobesa de Balomnano (Fecobal), la Asociación de balonmano del norte de la provincia de Buenos Aires (Asbalnor) y la FEH.

La mejor actuación entrerriana fue la del local Capuchinos, que terminó como subcampeón en ambas ramas. Otros equipos panzaverde que participaron fueron Don Bosco de Paraná (entre mujeres); Paracao de Paraná y Juventud Unida de Gualeguaychú (en varones); y CPEF Nº 3 de Concepción del Uruguay (en ambos sexos).

Tres días de intensa competencia, alto nivel de juego y gran camaradería entre las distintas delegaciones, coronaron una nueva presentación de la FEH como institución anfitriona y organizadora de un certamen nacional que convocó a centenares de familias y publico en general, repartido entre las sedes UNER, Comercio N°16 y Capuchinos.

Resultados destacados en Concordia

Tercer puesto femenino: Regatas de San Nicolás 34-30 Sagrado Corazón

Tercer puesto masculino: I.L. Peretz 23-17 Sagrado Corazón

Final femenino: General Paz Junior 26-14 Capuchinos

Final masculino: Colegio Angloamericano 30-26 Capuchinos

Torneo Nacional Concordia Federación Entrerriana de Handball Handball
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