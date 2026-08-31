El Municipio de Paraná publicó el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas.

El Municipio de Paraná difundió el listado de residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas en la ciudad, con datos de cada establecimiento.

El Municipio de Paraná difundió el listado de residencias geriátricas y gerontológicas que se encuentran habilitadas en la ciudad . La publicación reúne los establecimientos registrados ante el municipio, con información sobre sus titulares, domicilios, rubros y nombres de fantasía.

El objetivo de la nómina es brindar a vecinos y familias una herramienta de consulta al momento de buscar una institución destinada al cuidado y atención de personas mayores.

El Gobierno unifica 19 Registros del Automotor en Entre Ríos y reorganiza el sistema registral

Cuáles son las residencias geriátricas y gerontológicas habilitadas en Paraná

De acuerdo con el registro municipal, entre las residencias geriátricas habilitadas figuran Asociación Civil Hogar San José, ubicada en San Juan 266; Paradise Home, en Uruguay 818; una residencia a cargo de Claudio Rodri Biaggini Allende, en España 468; Catalina, en España 141; Hogar San Miguel, en José María Moisés Lebensohn 3571; Residencia Buenos Aires, en boulevard Mariano Moreno 164; Residencia Armonía, en avenida Almafuerte 1471; Raíces, en Juan María Gutiérrez 1449; La Serena, en Dr. Raúl Lucio Uranga 1125; y Residencia Gazzano, en avenida Pedro Zanni 1631.

También aparecen en el registro Raizal, en avenida Blas Parera 3641; distintas sedes de San Jorge, en Puerto de la Cruz 3590, General Juan Domingo Perón 670, boulevard Eduardo Racedo 640 y Jujuy 316; además de Nuestro Hogar SRL, en Alameda de la Federación 625; Residencia Gerontológica Privada SRL, en La Paz 587; y Rezzett Lautaro Patricio, en Dr. Guillermo Rawson 382.

La nómina incluye además a Abuela Mimi, ubicada en gobernador Ramón Mihura 1646; Hogar San Miguel, en Crisólogo Larralde 162; Hogar Corazón, en División Los Andes 2166; Sagrado Corazón Sdldp, en General José María Paz 4480; Aurea Morada, en avenida Pedro Zanni 3376; y Hogar A. M. Tiempos Felices, en calle 1568 868.

En cuanto a las residencias gerontológicas, el listado municipal contempla establecimientos como Paradise Home, con sedes en La Rioja 359 y Narciso Laprida 370; una residencia ubicada en Evaristo Carriego 1021; Residencia de Abuelos, en Villaguay 123; Casa Quinta SRL, en avenida de las Américas 2301; Nuestra Señora de la Piedad, en Ernesto A. Bavio 125; y establecimientos ubicados en Courrèges 264 y España 222, este último identificado como Hogar para la tercera edad San Miguel.

También forman parte del registro San Ceferino, en Estado de Israel 245; Madre Teresa, en avenida Ramírez 1134; Nuestro Hogar, con establecimientos en Alameda de la Federación 625 y presidente Arturo Umberto Illia 562; Residencia Geriátrica Los Jilgueros, en 4 de Enero 663; Jesús Samaritano, en Chacabuco 683; Los Silos, en Catamarca 572; Hogar San Vicente de Paul, en avenida Pedro Zanni 1011; Residencia Gerontológica "Bavio", en Ernesto A. Bavio 238; y Vitalis, en Dr. Raúl Lucio Uranga 3020.

El registro también identifica instituciones que, además de brindar alojamiento y asistencia a personas mayores, cuentan con otros rubros habilitados, como centros de día, servicios de diagnóstico profesional, rehabilitación, clínica médica y atención a personas con discapacidad o movilidad reducida.

Desde el Municipio remarcaron, a través de la publicación del registro, la importancia de contar con información oficial sobre los establecimientos que funcionan en Paraná. Para las familias, consultar la habilitación de una institución constituye un aspecto relevante antes de elegir un lugar de residencia o cuidado para una persona mayor.

La nómina publicada permite conocer el número de registro, titular, domicilio, rubro y nombre de fantasía de cada establecimiento incluido en el padrón municipal, y constituye una referencia para quienes necesitan acceder a este tipo de servicios en la capital entrerriana.